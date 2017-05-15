Утром придя на работу бойся хакеров!

В результате атаки хакеров пострадали 200 тыс. человек и организаций в 150 странах. Об этом сообщил глава Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт, передает Reuters. «В данный момент мы находимся в условиях растущей угрозы. Число пострадавших растет. Вызывает беспокойство то, насколько их число еще может вырасти, когда люди придут на работу и включат утром в понедельник свои компьютеры», — сказал глава Европола.

Наверно это и есть главная новость на утро понедельника. Причем, поскольку земля всё еще круглая, то понедельник в разных концах планеты наступает не одновременно. (Надеюсь, это не слишком оскорбляет чувства верующих?) Так вот, когда в Москве компьютеры, зараженные новым вирусом уже зависнут, в Лондоне им это еще предстоит - пока клерки еще едят дома овсянку и бекон. А уж когда понедельник дойдет до Нью-Йорка - просто страшно подумать, что будет...

А.Б.