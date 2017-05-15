Нет #хреновации

Итак, митинг против реновации (#НетРЕНОВАЦИИ) состоялся и собрал рекордное за последнее время число участников. Народу было как на митингах прошлых лет, тысяч 20, а может и больше, проспект Сахарова был забит под завязку. Причем люди подходили сплошным потоком с 13 до 15 часов и подолгу ждали перед подковами, так что когда вам будут врать про две тысячи участников - не верьте.

Москвичей было бы и еще больше, если бы народ пускали и со стороны Садового, а не только со стороны Сретенского бульвара, который был весь перерыт, а вдобавок перед входом на проспект зачем-то стояли плотные шеренги «космонавтов» в полном боевом снаряжении. Для устрашения?

Понятно, что не обошлось без провокаторов. Один из них (он есть на фото в полосатой маечке), с надрывом рвал глотку за снос пятиэтажек, и все это старательно снимали телевизионщики с государственных каналов. Понятно, что в вечерних новостях только этого в полоску и показывали. Потому и охраняли его очень солидные люди в костюмах с наушниками, ну просто секретная служба. Вот так и делаются сегодня новости.

Про накладки организационные говорить не буду, вещь это для наших митингов совершенно обычная и я много раз писал об этом раньше. Да и не так это важно. Люди пришли на проспект Сахарова не слушать речи, все и так ясно, а заявить о своем отношении к очередному грабительскому проекту властей, заявить своим присутствием и своими плакатами. И у них это отлично получилось, так что смотрите фото и читайте теплые пожелания москвичей.

От редакции: О митинге и о самой реновации уже многие отписались, включая и меня.

"Старт дает Москва". Реновация как заговор против Путина. Или заговор Путина

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Не пора ли теперь подумать, а что дальше?

Ну оставят, предположим, москвичей в их "хрущевках", причем выложат это как благоволение Путина народу - перед очередными выборами с заранее объявленными результатами будет самое то.

А дальше-то - что? Ведь ясно, что в покое обывателя не оставят. Во-первых, и без закона о реновации принято достаточно норм, чтобы лишить жилья кого угодно. А во вторых, если у вас есть собственность, и вы не можете ее защитить, то она скоро станет не вашей - это капитализм, причем такой свежий, бодрый. Спросите, где собственность индейцев, населявших когда-то Манхеттен и другие "вкусные" территории?

Вы полагаете, что вы лучше индейцев? Так те продали Манхеттен хотя бы за несколько ящиков виски, а вы всю страну отдали хрен знает кому вообще даром!

Кто выбирал Собянина мэром Москвы?

Кто выбирал Путина президентом два раза, потом выбрали президентом на кого он указал, а потом опять Путина? Да, можно сослаться на фальсификации, но ведь были и те, кто голосовал, и их было очень много.

Больше того, если в ближайшее воскресенье назначить выборы Собянина, то его опять выберут. Нет? Вот в том и дело, что да.

Вот когда научимся отвечать за свой выбор, тогда и разговор будет с нами как с людьми, а сейчас... Правда, наука будет дорогая. В итоге обучения точно останемся без порток. Про квартиры и не говорю...

Пока же на митинг вышло пусть 20, пусть даже 50 тысяч. А переселить планируется 1,6 миллиона! Вот где они?

Анатолий Баранов