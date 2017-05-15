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Московский листок

Почему Совбез ООН беспокоит КНДР, а не Гондурас?

Опубликовано 15.05.2017 в разделе комментариев 1

кндр оон ядерная война ракета
Почему Совбез ООН беспокоит КНДР, а не Гондурас?

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с очередным ракетным испытанием КНДР, сообщили в постпредстве Уругвая при ООН. Уругвай является председателем Совета в мае.

В ночь на воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии.

- Интересно, а с чего такой переполох? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - В мире довольно много стран, ракеты которых способны пролететь 800 километров и более, и все они время от времени проводят испытания. С чего вдруг переполошился Уругвай, до которого северокорейская ракета точно не долетит? Ах да, КНДР страна-изгой... А почему, кстати? Режим в Северной Корее куда более демократичный и гуманный, чем в Саудовской Аравии или Кувейте, но на эти монархии никто не навешивает ярлыков - живут себе, и неплохо. Разве КНДР на кого-то напала? Нет, это Северной Корее пришлось отбиваться от целой коалиции государств во время войны в начале 50-х. И это Северной Корее западный мир постоянно угрожает вторжением. Да, КНДР не похожа ни на капиталистическую, ни, строго говоря, и на социалистическую страну. Но тоже самое можно сказать о множестве стран. Оруже массового поражения у КНДР существует исключительно в оборонительных целях - ясно, что маленькая Северная Корея не может напасть ни на Китай, ни на США, ни на Японию. Но западный мир последовательно строит планы агрессии против КНДР. И какой реакции они ждут в ответ?..



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Всего комментариев к статье: 1
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Да здравствует Мировая Коммунистическая Революция!!!
Лис написал 15.05.2017 11:17
Долой диктатуру богатых тварей!!!Да здравствует пролетарский интернационализм!!!
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