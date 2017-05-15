Стоимость благоустройства по программе "Моя улица" в 2017 году вырастет в два раза

Москва потратит в 2017 году на программу "Моя улица" почти 40 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в предыдущие годы. Как сообщает "Дождь", в 2015 году власти направили на благоустройство 21,6 млрд рублей, в 2016-м — 22,4 млрд рублей.

По данным телеканала, общая сумма 60 тендеров, связанных с программой «Моя улица» в текущем году составляет 37,4 млрд рублей, но это не окончательная цифра.

В этому году под программу попал практически весь центр Москвы. Всего в программе значатся 87 объектов. В 2016 году их было 61, в 2015-м — 47. В ходе благоустройства подрядчики, как правило, расширяют тротуары, высаживают деревья, меняют коммуникации и реставрируют фасады домов.

По данным РБК, на благоустройство участка Садового кольца от Арбата до Долгоруковской улицы власти планируют потратить 11,7 млрд руб. В частности, более 1,5 млрд руб. будет стоить ремонт дорожного и тротуарного покрытия, а на расширение тротуаров и мощение их гранитом потратят около 1,2 млрд руб. При этом на озеленение Садового кольца (планируется высадить более 2,2 тыс. деревьев) может быть потрачено 1,3 млрд руб.

Кроме того, в этом году власти планируют благоустроить 12 столичных набережных общей протяженностью 40 км. Уже объявлены конкурсы на 2,7 млрд руб. строительные работы на шести из них, в том числе Кадашевской, Якиманской, Кремлевской и прилегающих к ней улицах.

На сегодняшний день, как следует из анализа Дождя, разыграны тендеры на общую сумму около 21 млрд рублей. Крупнейший подрядчик «Моей улицы» — компания «Спецстрой», связанная со строительным холдингом Capital Group в котором начинал карьеру сын вице-мэра Петра Бирюкова Александр.

Официально столичные власти пока не озвучивали сумму расходов на «Мою улицу» в 2017 году. Заместитель мэра Петр Бирюков во время пресс-конференции в конце марта отказался назвать цифры, заявив, что еще не завершены все конкурсные процедуры.