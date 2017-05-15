Путин заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян начали постепенно повышаться, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Чехии Милошем Земаном, которая состоялась в рамках форуме "Один пояс — один путь" в Пекине.

В ходе дискуссии чешский лидер обратил внимание на растущий поток российских туристов. "Это связано с постепенным восстановлением доходов граждан, которые снизились у нас, к сожалению, в результате кризиса. Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает", — объяснил российский президент.

Российский лидер также отметил, что товарооборот между двумя странами вырос на 44% в начале 2017 года. "Это хороший признак и хорошая тенденция, которую нам нужно будет сохранить", — подчеркнул он.

Отметим, что согласно данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян (с поправкой на инфляцию) в марте снизились на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По оценке исследовательского холдинга "Ромир", в апреле этого года потребительская активность россиян достигла пятилетнего минимума. По сравнению с мартом обычные бытовые траты граждан России (с учетом инфляции) снизились на 6,8%, а по сравнению с апрелем предыдущего года - на 9%. Аналитики отмечают, что реальные доходы падают 29 месяц подряд - это рекорд со времен 90-х.

Вместе с тем, на фоне массового обнищания населения российские миллиардеры увеличили свои капиталы на 37%. По данным Forbes, 96 россиян, входящих в список долларовых миллиадеров, за 2016 год разбогатели на 104 млрд долларов, а их совокупное состояние достигло 386 млрд долларов и впервые превысило золотовалютные резервы ЦБ (377,7 млрд долларов на 1 января). В рублях по текущему курсу богатство фигурантов списка Forbes увеличилось на 5,7 триллиона рублей.

На 4,6 млрд долларов стал богаче за год входящий в узкий круг "друзей Путина" Геннадий Тимченко. Его состояние увеличилось до 16 млрд долларов. Другой "друг Путина" Аркадий Ротенберг увеличил состояние более чем вдвое - с 1 до 2,6 млрд долларов.