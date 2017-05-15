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Московский листок

Путин заявил о росте реальных доходов россиян

Опубликовано 15.05.2017 в разделе комментариев 2

Путин заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян начали постепенно повышаться, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Чехии Милошем Земаном, которая состоялась в рамках форуме "Один пояс — один путь" в Пекине.

В ходе дискуссии чешский лидер обратил внимание на растущий поток российских туристов. "Это связано с постепенным восстановлением доходов граждан, которые снизились у нас, к сожалению, в результате кризиса. Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает", — объяснил российский президент.

Российский лидер также отметил, что товарооборот между двумя странами вырос на 44% в начале 2017 года. "Это хороший признак и хорошая тенденция, которую нам нужно будет сохранить", — подчеркнул он.

Отметим, что согласно данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян (с поправкой на инфляцию) в марте снизились на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По оценке исследовательского холдинга "Ромир", в апреле этого года потребительская активность россиян достигла пятилетнего минимума. По сравнению с мартом обычные бытовые траты граждан России (с учетом инфляции) снизились на 6,8%, а по сравнению с апрелем предыдущего года - на 9%. Аналитики отмечают, что реальные доходы падают 29 месяц подряд - это рекорд со времен 90-х.

Вместе с тем, на фоне массового обнищания населения российские миллиардеры увеличили свои капиталы на 37%. По данным Forbes, 96 россиян, входящих в список долларовых миллиадеров, за 2016 год разбогатели на 104 млрд долларов, а их совокупное состояние достигло 386 млрд долларов и впервые превысило золотовалютные резервы ЦБ (377,7 млрд долларов на 1 января). В рублях по текущему курсу богатство фигурантов списка Forbes увеличилось на 5,7 триллиона рублей.

На 4,6 млрд долларов стал богаче за год входящий в узкий круг "друзей Путина" Геннадий Тимченко. Его состояние увеличилось до 16 млрд долларов. Другой "друг Путина" Аркадий Ротенберг увеличил состояние более чем вдвое - с 1 до 2,6 млрд долларов.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Пахом написал 15.05.2017 12:04
А вот интересно, эти двойнмк думают о своем будущем?
Говорить муйню, *****, подписывть государственные бумаги...
Это что детская мгра в президента?
Господи, до чего страна докатилась...
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Рост - это хорошо!
Саид Углы написал 15.05.2017 12:00
Но вот Земану - замечание. Чехия могла бы принять дополнительно хотя бы десять-двадцать миллионов мусульман с кавказа, закавказья, с Москвы. Не считая таджиков, конечно. В Таджикистане русских стало мало, вот и приходится бедным декханам бродить по свету, как бездомным, в поисках сладкой жизни.
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