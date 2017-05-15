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Московский листок

Московский НПЗ остановился из-за нештатной ситуации

Опубликовано 15.05.2017 в разделе комментариев 0

Московский НПЗ остановился из-за нештатной ситуации

Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефти" приостановил с 14 мая прием нефти и сдачу продукции из-за нештатной ситуации, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Со вчерашнего дня из-за нештатной ситуации остановил прием и сдачу готовой продукции в систему Московский НПЗ", - цитирует Демина ТАСС.

По его словам пока действует ограничение по поставкам на Пермский НПЗ "ЛУКОЙЛа", кроме того, с 15 мая ввел ограничение на прием ТАНЕКО (Нижнекамск).

При этом он сообщил, что во всех портах погода рабочая.

"В Козьмино шторм закончился в 17.00 (мск) вчерашнего дня и началась отгрузка с обоих причалов. Прием нефти в систему идет по плану", - добавил представитель "Транснефти".

В свою очередь, пресс-служба Московского нефтеперерабатывающего завода сообщила, что приостановка связана с пуско-наладочными работ после завершения ремонта.

"На Московском НПЗ продолжаются пуско-наладочные работы после завершения ремонтных работ. 14 мая в 9:30 установку получения серы Московского НПЗ остановили в соответствии с технологическими процедурами. Система сработала штатно. Установка будет запущена в ближайшее время в соответствии с технологическим регламентом", - цитирует RNS пресс-службу.

Между тем, Мосэкомониторинг на выходных фиксировал превышение в 17 раз нормы концентрации сероводорода на юге Москвы, где расположен Московский НПЗ.

 

 



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