СП: лишь 1% малых и средних предприятий получил помощь от государства

Счетная палата (СП) раскритиковала реализуемую Минэкономразвития России программу поддержки малого и среднего предпринимательства, признав ее неэффективной и коррупционной.

По данным аудиторов, количество малых и средних предприятий за шесть лет увеличилось на 1,2 млн единиц, или на 27,6%, при этом "количество занятого населения у субъектов МСП за указанный период сократилось на 3,2 млн рабочих мест, или на 16,9%".

За 2015–2016 годы на поддержку предпринимателей было направлено в целом 152,8 млрд руб. В программе приняли участие 85 регионов, в то же время финансовая помощь была оказана только 1% субъектов малого и среднего бизнеса (в 2015 году – 4%).

"При этом результативность оказанной финансовой помощи вызывает сомнение. В отдельных регионах установлены факты дробления бизнеса на более мелкий, предоставления финансовой поддержки ежегодно одним и тем же субъектам МСП, при этом не исключается наличие коррупционной составляющей", - отмечают аудиторы.

Так, например, в Калужской области финансовая поддержка оказывалась четырем ООО, соучредителем которых является одно физическое лицо. В Брянской области из 60 юрлиц, получивших поддержку, 22 организации были зарегистрированы непосредственно перед получением помощи.

Аудиторы также отмечают неэффективность программы консультационной и информационной поддержки малого бизнеса. По данным СП, созданные в интернете сайты "не обеспечивают качественную информационную поддержку субъектов МСП, в том числе в связи с отсутствием актуальности размещенной информации и сложной системой поиска".

"Ни один из органов государственной власти не проводит комплексную и объективную оценку состояния малого и среднего предпринимательства Российской Федерации, влияние предоставленных льгот и преференций субъектам МСП, результативности использования бюджетных средств, направленных на поддержку малых и средних хозяйствующих субъектов, а также необходимости их выделения на указанные цели в последующие отчетные периоды", - резюмируют в Счетной палате.