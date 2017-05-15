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Московский листок

Путин: у "Газпрома" нет "реального денежного потока"

Опубликовано 15.05.2017 в разделе комментариев 3

Путин: у "Газпрома" нет "реального денежного потока"

Решение правительства по размеру дивидендов "Газпрома" будет учитывать, что значительную долю прибыли концерна по международным стандартам составляет "бумажная" прибыль по курсовым разницам, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине

"Дело в том, что мы переходим на международную систему учета - МСФО. А есть наша отечественная система учета. По МСФО у такой компании, как "Газпром", большая прибыль. Но она бумажная. Она на бумаге. Реального денежного потока нет. Поэтому, когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании. Исходя именно из этого и будет принято окончательное решение", - цитирует главу государства Интерфакс. По его словам, этот вопрос он обсуждал с премьер-министром Дмитрием Медведевым перед своим отъездом в Пекин.

За 2016 года "Газпром" заработал 952 млрд рублей прибыли по МСФО. Если рассчитывать дивиденды исходя из этой суммы, то выходит 20,1 рубля на акцию. По данным агентства, проект директивы с такой цифрой уже был подготовлен и пошел на согласование в профильные ведомства. При этом, прибыль газового монополиста по курсовым разницам за 2016 год составила 454 млрд рублей и если полностью исключать ее влияние из базы расчета дивидендов, то выходит примерно по 10,52 рубля на акцию. Руководство "Газпрома" уже несколько раз выражало намерение сохранить выплаты на уровне прошлого года - 7,89 рубля на акцию.

Совет директоров "Газпрома" должен утвердить рекомендацию годовому собранию по размеру дивидендов за 2016 год на очном заседании во вторник, 16 мая.

Отметим, что на фоне заявления президента стоимость акций "Газпрома" на Московской бирже ушли в минус более чем на 1%.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Виктор написал 15.05.2017 14:27

У Газпрома нет реальных денежных потоков. Зато у Миллера и компании есть.
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правящая верхушка владеет подрядами от Газпрома и им плевать на стоимость акций.
kerg написал 15.05.2017 14:07
Механизмы распила денег Газпрома отточены годами и чем больше дивидендов платит ГП, тем меньше остается на распил
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(без названия)
просто кошмар... написал 15.05.2017 14:00
Школьный друг Путин виолончелист Ролдугин очень переживает что прибыли нет
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