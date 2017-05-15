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Московский листок

Дефицит бюджета России за четыре месяца превысил 500 млрд рублей

Опубликовано 15.05.2017 в разделе комментариев 2

Дефицит бюджета России за четыре месяца превысил 500 млрд рублей

Дефицит федерального бюджета за январь-апрель достиг 515,5 млрд рублей, говорится в отчете Казначейства РФ. По данным ведомства, за указанный период доходы государственного бюджета составили 4,762 триллиона рублей, расходы — 5,278 триллиона. Самыми крупными статьями дохода стали налоги на добычу полезных ископаемых на территории РФ - 1,335 триллиона рублей, налоги на коммерческую деятельность - 1,148 триллиона рублей, таможенные пошлины - 821,502 миллиарда рублей.

При этом, за минувшие четыре месяца более всего государство потратило денег на социальную политику - 1,945 триллиона рублей, оборону - 1,008 триллиона рублей, обеспечение национальной безопасности и поддержание порядка - 523,692 миллиарда рублей.

Напомним, за 2016 год дефицит бюджета РФ составил 2 трлн 967,298 млрд руб. или 3,5% ВВП.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Кому должен,всем прощаю.
Гэ Греф написал 15.05.2017 15:56
Идите лесом.
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(без названия)
НэТ написал 15.05.2017 15:42
В какую статью входят 30 миллиардов долларов, нанесенные Грефом России (конфискованные укропами). Каким образом Греф собирается компенсировать этот ущерб России?
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