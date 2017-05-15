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Московский листок

У полковника Захарченко вся мужская часть семьи оказалась нечиста на руку

Опубликовано 15.05.2017 в разделе комментариев 1

коррупция фемида фэсбы
У полковника Захарченко вся мужская часть семьи оказалась нечиста на руку

Правоохранительные органы объявили в розыск сотрудника ФСБ полковника Дмитрия Сенина, который приходится родственником печально известному бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, пишет "Новая газета". 

По данным источника издания в ФСБ, в конце апреля Сенин оставил сослуживцам рапорт об увольнении из органов ФСБ и исчез, его подозревают в дезертирстве, в отношении Сенина возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 338 УК РФ). 

Считается, что Сенин покинул Россию по подложным документам. В органах побег связывают с расследованием по делу Захарченко, которому Сенин приходится шурином (оба женаты на сестрах друг друга). 

Дмитрий Захарченко занимал пост начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ. Он был арестован в сентябре 2016 года по подозрению в получении от неустановленного лица взятки в размере 7 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ходе обысков в квартире сестры Захарченко в элитном жилом комплексе "Доминион" на Ломоносовском проспекте в Москве правоохранительные органы обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро. Захарченко отрицает свою причастность к этим деньгам. Он заявлял, что считает свое дело заказным. 

Помимо этого, сообщалось о 300 млн евро, обнаруженных на счетах семьи Захарченко в швейцарских банках, и еще 13 млн рублей, 170 тыс. долларов и 5 тыс. евро, найденных в его собственной машине. 

После ареста Захарченко "Новая" писала о связях полковника-"миллиардера" с бывшими и действующими офицерами ФСБ, в том числе с Сениным и полковником ФСБ Сергеем Грибановым. В частности, в одной из публикаций утверждалось, что на службу в Москву Захарченко перешел в свое время из Ростова именно по протекции Сенина. В марте 2017 года Грибанов был уволен из ФСБ, по данным СМИ- по результатам оперативной проверки. 

В марте уголовное дело было возбуждено в отношении отца Дмитрия Захарченко - Виктора, ему инкриминировали присвоение или растрату в особо крупном размере. В апреле Захарченко-старший был арестован. 

В январе 2017 года управление "Т", которым руководил Дмитрий Захарченко, ликвидировали и создали вместо него управление "Р" с четырьмя отделами, которые занимаются борьбой с правонарушениями в сферах добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов.

Отметим, что и отец полковника полиции Дмитрия Захарченко Виктор Захарченко, арестованный 18 апреля в Москве по уголовному делу о растрате, на заседании Мосгорсуда был обвинен следователем в хищении банковских средств по двух эпизодам - в растрате и в пособничестве в растрате, сообщает "Интерфакс". Мосгорсуд, который решал вопрос о законности заключения под стражу Захарченко-старшего, отказался удовлетворить жалобу на арест и оставил решение Басманного суда без изменений. 

"Захарченко предъявлено обвинение по двум эпизодам: в растрате и в пособничестве в растрате", - сообщил следователь и попросил приобщить к материалам дела протокол допроса Захарченко. 

Он отметил, что у Виктора Захарченко имеется недвижимость в Таиланде. "Находясь на свободе, он может скрыться, оказать влияние на свидетелей или уничтожить важные документы", - сказал следователь, обосновывая ходатайство об аресте, передает ТАСС. 

По словам адвоката Дмитрия Калинина, его клиент никогда не оказывал давление на свидетелей и не собирается скрываться от следствия. Защита Виктора Захарченко отметила, что до квартиры в Таиланде еще "нужно добраться", но загранпаспорта у него нет, поэтому он скрыться не сможет, передает РИА "Новости". 

Сам обвиняемый подчеркивал, что вернулся из Таиланда сам, чтобы поддержать сына. "Это квартира-студия, 28 метров. Мы приобрели ее в марте 2015 года с женой… Я вернулся из Таиланда, потому что должен находиться рядом с сыном, и не собираюсь скрываться", - пояснил обвиняемый. 

Новость по теме:

У полковника Захарченко и отец оказался растратчик 



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Всего комментариев к статье: 1
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аж
передернуло... написал 15.05.2017 15:29
фу!слава Богу, на Донбассе все иначе
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