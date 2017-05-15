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Московский листок

В столичной подземке поменялся начальник

Опубликовано 15.05.2017 в разделе комментариев 1

В столичной подземке поменялся начальник

Начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов переходит в РЖД, сообщает Интнерфакс со ссылкой на пресс-службу метрополитена. "Новым начальником столичного метрополитена станет Виктор Козловский. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника московской подземки Дмитрия Пегова, который стал вице-президентом ОАО "РЖД", - пояснили в пресс-службе.

Виктору Козловскому 56 лет. После окончания Московского института железнодорожного транспорта он получил специальность инженера путей сообщения и прошел путь от дежурного по станции до первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги.

С сентября 2014 года он занял должность первого замначальника Московского метрополитена. Козловский контролировал работу служб движения и инфраструктуры.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Пегов может уйти с поста главы московского метрополитена и перейдет на работу в РЖД, где будет курировать и развивать блок пассажирских перевозок.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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когда же наконец
уберут к оленям собачьим написал 15.05.2017 15:53
кошерно-халяльного оленевода?!
Ну достаааааааал. Просто нереально достал всех.
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