В столичной подземке поменялся начальник

Начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов переходит в РЖД, сообщает Интнерфакс со ссылкой на пресс-службу метрополитена. "Новым начальником столичного метрополитена станет Виктор Козловский. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника московской подземки Дмитрия Пегова, который стал вице-президентом ОАО "РЖД", - пояснили в пресс-службе.

Виктору Козловскому 56 лет. После окончания Московского института железнодорожного транспорта он получил специальность инженера путей сообщения и прошел путь от дежурного по станции до первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги.

С сентября 2014 года он занял должность первого замначальника Московского метрополитена. Козловский контролировал работу служб движения и инфраструктуры.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Пегов может уйти с поста главы московского метрополитена и перейдет на работу в РЖД, где будет курировать и развивать блок пассажирских перевозок.