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Московский листок

Столичные власти заявили об отсутствии голосов против сноса пятиэтажек в 60 районах

Опубликовано 15.05.2017 в разделе комментариев 1

Столичные власти заявили об отсутствии голосов против сноса пятиэтажек в 60 районах

Жители 60 районов Москвы с начала голосования за включение домов в программу реновации не отдали ни одного голоса против сноса пятиэтажек, сообщила директор государственного-бюджетного учреждения "Многофункциональные центры Москвы" Елена Громова.

"Могу фиксировать, что есть большое количество районов, их больше 60, в которых не зафиксировано ни одного голоса против", - цитирует Громову ТАСС.

При этом она отметила, что сегодня в МФЦ были готовы к увеличению числа посетителей. По словам Громовой, после начала голосования в 8 утра 15 мая число посетителей в МФЦ выросло на 20 процентов.

Напомним, голосование о включении домов в программу реновации жилья досрочно открылось вечером 14 мая. В список вошли около 4,5 тысяч домов. Принять участие в голосовании могут только собственники жилья и те, кто арендует квартиру по договору социального найма.

14 мая в Москве прошел митинг против сноса жилых домов, который, по информации волонтеров «Белого счетчика», посетили 20 тысяч человек. Участники митинга требовали отказаться от сноса жилых домов и отправить в отставку мэра Москвы Сергея Собянина.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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йЯЯй написал 15.05.2017 18:33
Эллочка Чурова голоса считает?
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