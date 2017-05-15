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Московский листок

Оспаривать передачу РПЦ Исаакия Бог не велит, Фемиде не велит

Опубликовано 15.05.2017 в разделе комментариев 0

рпц ленинград реститция
Оспаривать передачу РПЦ Исаакия Бог не велит, Фемиде не велит

Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на прекращение производства о признании незаконным распоряжения городского комитета имущественных отношений, касающегося передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ. 

Как сообщает пресс-служба суда, апелляционная жалоба была отклонена по итогам заседания в понедельник. 

Частные лица оспаривали определение Смольнинского районного суда Петербурга, который ранее прекратил производство по делу о признании незаконным распоряжения, касающегося передачи Исаакиевского собора. Истцами в том процессе выступили четыре петербуржца, в том числе депутат Борис Вишневский. Административным ответчиком — комитет имущественных отношений города. 

Аналогичный иск подавался ранее в Василеостровский районный суд Петербурга, но тот отказался рассматривать заявление на основании того, что распоряжение комитета имущественных отношений по поводу Исаакиевского собора не является документом о передаче храма РПЦ. На это решение подавалась жалоба в Горсуд, она была отклонена. 

В январе этого года правительство Петербурга объявило о решении передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет с сохранением музейно-просветительских функций. Решение вызвало большой общественный резонанс: в городе прошли протестные акции, была выдвинута инициатива о проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакиевского и Петропавловского соборов, а также Спаса-на-Крови.

Отметим, что приватизаторские амбиции РПЦ простираются далеко за пределы Ленинграда. Русская православная церковь продолжает демонстрировать фантастическое хамство, невоспитанность и отсутствие всяких представлений о приличии. Попам надо всё, везде и сразу - и желательно самое лучшее. Кто ближе к богу, тому и привилегии... Они исходят из того, что «Россия - равно православие», а значит - сам бог выдал попам эту землю и стесняться нечего.

Понятно, что по правилам классового общества, рыночной экономики и согласно русским традициям владеть землёй от бога – значит иметь исключительное право на грабеж, хамство, насилие и порабощение населения. В этом смысл реституции, начатой при Путине, но особенно широко шагнувшей в "прежние" помещения при Медведеве. Но здания - это уже мелко, это прошлый век... Вот понравилась попам акция «Бессмертный полк»... Действительно, столько людей по всей стране собираются и ходят с портретами, а церковь ни при чем и ничего с этого не имеет!

А как хорошо, когда опять все соберутся, а впереди попы. Вместо флага победа - хоругви, вместо ветеранов - хоругвеносцы... И превратим явочным порядком «Бессмертный полк» в крестный ход... Благолепие!

И вот, устами руководителя Синодоидального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Дмитрия Рощина РПЦ обращается к организаторам «Бессмертного полка»:

«Мы предлагаем ему расширить «Бессмертный полк» в исторической перспективе, то есть чтобы там стали появляться портреты героев Первой мировой войны, русских героев Отечественной войны 1812 г. и так далее. Чтобы это была некая ретроспектива русской героической истории. И тогда уже, потому что это будет более естественно, там будут появляться некие образы, связанные с этими войнами. Потому что не у всех людей советского времени четко сформулировано, что победа нашего народа в Великой Отечественной войне состоялась, в том числе, благодаря молитве».

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