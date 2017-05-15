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Московский листок

"Платон" собрал 25,1 млрд рублей за полтора года

Опубликовано 15.05.2017 в разделе комментариев 0

"Платон" собрал 25,1 млрд рублей за полтора года

Система взимания платы за проезд грузовиков массой свыше 12 тонн по федеральным трассам «Платон» с момента запуска пополнила Дорожный фонд на 25,1 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минтранса России.

По данным министерства, на текущий момент в системе зарегистрировано более 833 тыс. транспортных средств массой свыше 12 тонн, что на 18 тыс. штук больше, чем в прошлом месяце.

В начале мая компания-оператор "Платона" - ООО "РТ- Инвест Транспортные Системы" (РТИТС, принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест») сообщала, что поступления в дорожный фонд с момента запуска системы составили около 24,5 млрд рублей. По данным компании, за апрель в системе было зарегистрировано 28,2 тыс. транспортных средства массой свыше 12 тонн.

Напомним, что каждый год государство должно выплачивать концессионеру "Платона" – РТИТС



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