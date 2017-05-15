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Московский листок

Минфин засекретил имена россиян, освобожденных от налогов из-за санкций

Опубликовано 15.05.2017 в разделе комментариев 0

Минфин засекретил имена россиян, освобожденных от налогов из-за санкций

Минфин засекретил список россиян, которых освободили от уплаты налогов из-за влияния западных санкций, сообщает "Дождь" со ссылкой на депутата от КПРФ Валерия Рашкина.

В ответе министерства на соответствующий депутатский запрос поясняется, что список граждан России, подпадающих под новый закон, не может быть предоставлен, так как эта информация является налоговой тайной.

«С учетом положения п. 2 ст.102 [Налогового] кодекса налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, органами государственных внебюджетных фондов и таможенными органами, их должностными лицами и привлекаемыми специалистами, экспертами. Учитывая изложенное, представление запрашиваемой информации не представляется возможным», — подчеркивается в ответе.

Напомним, 4 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом резидентстве граждан, которые попали в санкционные списки. Согласно документу, попавшие под персональные зарубежные санкции россияне вне зависимости от срока пребывания в России могут не признаваться налоговыми резидентами России, если являются налоговыми резидентами иностранного государства, а также могут освободиться от налогов на доходы, полученные за границей. Закон начал действовать задним числом с 1 января 2014 года.

Автор инициативы, глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров во время прохождения законопроекта в Думе не уточнил, кого именно коснется данная поправка.

Между тем, документ уже окрестили «законом Тимченко», т.к. он был принят интересах нескольких физических лиц, которые по странному совпадению являются приближенными или друзьями российского президента. Речь идет о Геннадии Тимченко, Аркадии Ротенберге и Игоре Сечине.

 



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