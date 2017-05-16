Социализм - опытный образец

В Венесуэле против сторонников социализма применен новый, по мнению изобретателей, вид оружия – бутылки с дерьмом. Изобретатели ошибаются – это оружие в значительно бОльших масштабах использовалось всеми врагами социализма с октября 1917-го, вместе с летальным оружием, а в 1991 году стало стратегическим для новой российской элиты – винегрета из красных директоров, партийных функционеров от КПСС, откровенных уголовников и ученых-экономистов советской школы. Чуть не забыл о примкнувших к ним «ученых» марксистов-ленинцев, поголовно ставших политологами. Дерьмом заполнено все: радио, телевидение, кино, история и «наука».

Эффективность применения такого оружия объясняется множеством нелепых ошибок, совершенных строителями социализма во второй половине прошлого века и полным банкротством «науки», назвавшей себя социалистическим обществоведением. Где они сегодня теоретики марксизма – ленинизма, которых было больше чем 35 тысяч курьеров, спешивших сообщить Хлестакову о назначении его руководителем департамента. Сегодня политологов на порядок больше и все они спешат сообщить миру о исключительности и незаменимости российской власти.

Политология победила все науки, включая единственную, где никто не спорит, где только считают. Называется эта наука математикой, она дает исчерпывающий ответ на вопрос, который мусолят сотни тысяч политологов всех стран и народов, – почему не выжил социализм образца 1917-го.

Трудоемкость процесса управления социалистическим общественным производством в бесконечное число раз превышает трудоемкость процесса управления рыночным производством. Госплан, вооруженный арифмометрами, не может заменить рынок, не может заменить его и любое число управленцев, вооруженных теми же арифмометрами, если даже пригласить управленцев с соседних галактик. Рынок диктует производству, что, в каком количестве и какого качества выпускать, по какой цене продавать, он еще и судья, приговаривающий к банкротству неумех и лентяев. Найти рынку полноценную замену практически невозможно, однако именно этим занималась «социалистическая» экономическая наука все семьдесят лет советской власти, создавая различные варианты эрзац рынка, только приближающие кончину младенческого социализма.

Капитализм и рынок неразделимы и человечеству, вынужденному распрощаться с капитализмом, придется распрощаться и с рынком, а для этого нужно в корне изменить и технологию управления общественным производством, и образ жизни социума на планете земля. Но отказаться от рынка и создать технологию управления социалистическим производством без информационных технологий нельзя, поэтому до середины двадцатого века строился административный бюрократический социализм, способный развиваться только экстенсивным путем. Для перехода к интенсивному социализму требовался научный прорыв, начало которому положил академик Глушков. Он предложил проект информатизации, стоивший больше чем атомный и ракетный проекты взятые вместе. Информатизация позволяла придать строительству социализма второе дыхание, но одновременно она уничтожала основы, так называемой, экономической науки, успевшей захватить командные высоты в системе управления производством. И в неравной борьбе, при поддержке невежественных вождей, академик Глушков был побежден, а его проект похоронен. «Победители» продолжали искать рыночный путь, который и привел их к краху в 1991 году.

Столетний юбилей должен стать поводом к принятию нескольких аксиом и к прекращению споров о дальнейшей судьбе социализма.

1. Рынок и социализм несовместимы.

2. Социализм без информатизации нежизнеспособен.

3. Проект технологии управления социалистическим производством может быть разработан лишь математиками.

История показала, что главными врагами социализма оказались не свергнутые классы: буржуазия и аристократия вместе со своими приспешниками, а псевдонаука, научные шарлатаны и правящие бюрократы, которые ради своих шкурных ведомственных интересов не дали преждевременно родившемуся социализму вырасти и возмужать.

То, что жизнеспособный социализм может быть построен только на базе информатизации стало понятным настоящим ученым только в середине двадцатого века, ни Маркс, ни Энгельс, ни Плеханов и Ленин, не знали об информатизации ничего. Именно поэтому они не могли создать рабочий проект и обеспечить эффективное социалистическое общественное производство. А возникшая на пустом месте экономическая «наука» нарисовала жалкий шарж с экономической науки капитализма, в котором полноценный капиталистический рынок она заменила ложью о капитальных преимуществах социалистического способа производства. Но в докомпьютерную эпоху у плановой экономики было только одно преимущество – отсутствие кризисов перепроизводства. Оно – то и позволило провести ускоренную индустриализацию и выиграть войну с фашизмом. Почти все прочие преимущества «наука» высосала из пальца.

В середине века, когда стало ясно, что действующая модель экономики не позволяет перейти на интенсивный путь развития и математик Глушков предложил положить в основу технологии управления информационные технологии, «наука» применила свое привычное стратегическое оружие – ложь, оклеветала автора, добилась отмены проекта и тем самым обрекла первый опытный образец социализма на гибель.

История с нашим социализмом доказала, что на фундаменте научной лжи ничего путного построить нельзя, однако «наука» приведшая социализм к банкротству пользуется у руководителей КПРФ доверием и, видимо, помогает им строить новые планы победы социализма в РФ. А вся остальная мировая экономическая наука продолжает искать философский камень, который должен обеспечить устойчивое развитие рыночной экономики. И на этой лжи тоже ничего путного не построить. Крот истории продолжает рыть в направлении к социализму без лжи.

Немцы говорят - хорошая вещь получается с третьего раза. Если принять Парижскую коммуну за первый, то следующий за нашим социализм, окончательно победит на планете, а нам достанутся лавры первопроходцев, как награда за все синяки и шишки, полученные при строительстве кустарного социализма. Опытные образцы некоторых летательных аппаратов не пускают на слом, а ставят на пьедестал. Возможно такое случится и с нашим опытным образцом. Бесспорно только то, что наш опыт дал исчерпывающий материал для строительства полноценного социализма, способного решить главную проблему человечества, поставившего себя на грань выживания.