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Московский листок

Минюст возьмет каждого "на карандаш"

Опубликовано 16.05.2017 в разделе комментариев 2

минюст досье
Минюст возьмет каждого "на карандаш"

Минюст работает над созданием единого реестра населения, который объединит сведения обо всех гражданах страны, сообщила директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России Александра Дронова. По ее словам, с начала года Минюст вместе с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой ведет большой проект по созданию единого реестра населения. 

Она рассказала, что "во главу ресурса ставится человек, и к нему подстыковываются различные связи" о его статусах, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой системой, с правоохранительной системой, и прочее.

- Еще в ельцинский период был принят закон, запрещающий собирать персональные данные на людей, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Этобыло в период так называемого "разгула демократии", когда формирующаяся буржуазная диктатура стремилась показать, что она либеральней, чем любой самый демократический режим, и принимались законы, казавшиеся слишком свободными даже по сравнению с Европой. Там ведь не понимали, что в России, по словам еще Салтыкова-Щедрина, строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Тогда возникли, скажем, трудности со "службами досье" в редакциях - они оказались вне закона. Ну а госорганы, конечно, продолжали собирать персональные данные на граждан, но им становилось немного трудней использовать их, скажем, при формировании обвинительных заключений в суде и так далее. А со временем ситуация изменилась, Россия окончательно превратилась в полицейское государство, и досье стали собирать вполне открыто - про ельцинский закон просто забыли. И вот, наконец, Минюст объявил о создании всеобщей базы досье на граждан... Заметим, не Росархив, не служба ЗАГС, а именно репрессивные органы - минюст, налоговая служба в компании с минфином, которые тоже давно уже приобрел полицейские функции, со времен создания финансовой полиции. Понятно, что к этой базе будут иметь доступ и ФСБ, и МВД, и прокуратура со следственным комитетом. А за деньги - и кто угодно...



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
НэТ написал 16.05.2017 04:53
Интересно, я когда чипировать население начнут? И выдавать зряплату и продавать товары с продуктами питания только чипированным?
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(без названия)
проня написал 16.05.2017 04:51
это при том. что правительство рф уже слило и сливает всю инфу на руководство рф трампу. гы
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