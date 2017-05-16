Оппозиционного казахстанского журналиста пырнули ножом в автобусе

Известный журналист и правозащитник Рамазан Есергепов, руководитель объединения «Журналисты в беде» подвергся нападению в 4 часа утра 14 мая в тамбуре поезда, когда ехал в Астану на встречу с представителями посольств Литвы и Германии. В результате нападения двух неизвестных Рамазан Есергепов получил три проникающих ножевых ранений в живот и госпитализирован в больнице станции Шу.

Сам Рамазан Есергепов не сомневается в том, что нападение связано с его общественной деятельностью, а именно из-за его активной борьбы по освобождению осужденных на пять лет защитников земли Макса Бокаева и Талгата Аяна. Сейчас состояние 61-летнего Рамазана Есергепова стабильное и не вызывает опасений, но вызвало большую озабоченность у правозащитников и гражданских активистов.

Редакция сайта socialismkz.info также считает, что нападение срежиссировано в недрах казахстанских спецслужб, которые постоянно организуют подобные провокации, чтобы сорвать мероприятия и встречи представителей правозащитных организаций, оппозиционеров и журналистов. Мы желаем Рамазану Есергепову скорейшего выздоровления, осуждаем это подлое нападение и требуем проведения тщательного расследования.