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Московский листок

Оппозиционного казахстанского журналиста пырнули ножом в автобусе

Опубликовано 16.05.2017 в разделе комментариев 0

фашизм казахстан назарбаев
Оппозиционного казахстанского журналиста пырнули ножом в автобусе

Источник: socialismkz.info

Известный журналист и правозащитник Рамазан Есергепов, руководитель объединения «Журналисты в беде» подвергся нападению в 4 часа утра 14 мая в тамбуре поезда, когда ехал в Астану на встречу с представителями посольств Литвы и Германии. В результате нападения двух неизвестных Рамазан Есергепов получил три проникающих ножевых ранений в живот и госпитализирован в больнице станции Шу. 

Сам Рамазан Есергепов не сомневается в том, что нападение связано с его общественной деятельностью, а именно из-за его активной борьбы по освобождению осужденных на пять лет защитников земли Макса Бокаева и Талгата Аяна. Сейчас состояние 61-летнего Рамазана Есергепова стабильное и не вызывает опасений, но вызвало большую озабоченность у правозащитников и гражданских активистов. 

Редакция сайта socialismkz.info также считает, что нападение срежиссировано в недрах казахстанских спецслужб, которые постоянно организуют подобные провокации, чтобы сорвать мероприятия и встречи представителей правозащитных организаций, оппозиционеров и журналистов. Мы желаем Рамазану Есергепову скорейшего выздоровления, осуждаем это подлое нападение и требуем проведения тщательного расследования.



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