А не слишком ли часто нас теперь переезжает поездом?

Столичные следователи проводят доследственную проверку по факту смерти двух человек на железной дороге в районе станции «Тушино» в Москве, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«В районе станции «Тушино» Рижского направления Московской железной дороги двое мужчин переходили железнодорожные пути в неустановленном для этого месте перед приближающимся электропоездом и были им травмированы. От полученных травм оба пострадавших скончались на месте происшествия. Их личности пока не установлены», - говорится в сообщении.

В общем, ничего особенного - время от времени люди попадают под колеса поездов... Однако не слишком ли часто в Москве, где электричка все же не самый основной вид транспорта, люди попадают под поезд, и именно в последнее время?

6 февраля двое мужчин погибли под колесами на "Каланчевке".

28 января мужчина погиб под поездом на станции "Лось".

29 октября прошлого года два пенсионера погибли под колесами на станции "Партизанская".

28 октября подросток погиб на Московской кольцевой железной дороге, буквально через месяц после открытия МЦК.

28 же октября поезд насмерть сбил мужчину у станции "Очаково".

21 апрелся мужчина погиб под колесами электрички на "Выхино".

5 января под колесами погиб сотрудник СОБРа.

Я так понимаю, это далеко не полный список, но уже по нему можно судить - на железной дороге в Москве ездят куда реже, чем на метро или трамвае, а вот гибнут гораздо чаще. Особенно если пересчитать на число пользующихся этими видами транспорта.

Особенно наглядно это выглядит на примере МЦК, которое открылось совсем недавно.

29 апреля мужчина погиб под колесами "Ласточки".

31 марта около 19.30 в районе станции «Ботанический сад» Московского центрального кольца электропоездом был сбит мужчина в возрасте примерно 35 лет.

29 октября в 8 вечера в пятницу мужчина 35-40 лет переходил железнодорожные пути МЦК и был сбит проходившим поездом.

ЧП произошло в ночь с 4 на 5 сентября прошлого года: во время ремонта стрелочного перевода на станции помощник машиниста был смертельно ранен автомотрисой (самоходный железнодорожный вагон), проезжавшей по соседнему пути.

И так далее...

Ответ очень простой - железная дорога куда опасней, чем трамвай или метро. Трамвай едет медленно, его хорошо видно и, если что, вагоновожатый успевает затормозить. Там же, где, как в Волгограде, есть линии скоростного трамвая, они для пешеходов не доступны. А линия метро находится под землей или, там где идет по поверхности, надежно огорожена.

А как выглядит железная дорога в городе с населением в 12,5 миллионов человек? Да точно также, как в донской степи или в тундре - просто рельсы лежат на поверхности.

Неужели не ясно, что в условиях города люди обязательно станут переходить железноорожные пути в неположенных местах? А видимость в условиях города несколько хуже, чем в степи... Про "фактор Анны Карениной" умолчим, но горожане часто бывают и подслеповаты, и выпивши. А железная дорога бывает и скользкой, и занесенной снегом. Ну а экстренное торможение происходит так, что останки приходится собирать на расстоянии примерно в километр.

Вот кого-нибудь это беспокоит? Особенно городские власти, которые широко рекламируют "новый" вид столичного транспорта, но при этом не задумываются о необходимых мерах безопасности не только пассажиров, но и просто живущих вблизи железной дороги москвичей?

Про метро уже сказано, но вот широко критикуемый с экономической точки зрения монорельс для пешеходов абсолютно безопасен. Это - городской транспорт в полном смысле слова. А железная дорога - транспорт не городской, хотя вы и можете доехать электричкой из одной точки города в другую.

Однако городские власти, реализуя в Москве свои мега-проекты, у жителей столицы ничего не спрашивают - вам сделали, вы теперь наслаждайтесь, и не забывайте голосовать за тех, кто вам то или иное чудо сотворил... Да, ваша жизнь теперь не так безопасна, но вы не будьте растяпами, смотрите по сторонам. Мало ли чего еще соорудят - сюрприз может быть и смертельным.