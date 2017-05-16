На народные промыслы потратят более миллиарда рублей за два года

На финансирование народных промыслов в России в 2017 и 2018 годах планируется выделить более миллиарда рублей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Так, из средств федерального бюджета возмещается часть понесенных затрат на энергоресурсы, сырье и материалы, железнодорожные перевозки, уплату процентов по кредитам для закупки технологического оборудования и запасных частей к нему, действует льгота по налогу на добавленную стоимость для изделий признанного художественного достоинства", - цитирует министра ТАСС.

По его словам, предприятия отрасли также могут получить финансирование в рамках субсидий, направляемых регионам на поддержку малого и среднего предпринимательства. Программой "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" предоставляются субсидии порядка 80 организациям народных художественных промыслов в 34 субъектах РФ.