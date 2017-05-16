Кина не будет: Минкульт вдвое сократит финансирование игрового кино

Министерство культуры сократит поддержку игровых кинопроектов до 40 игровых фильмов, что почти в два раза меньше, чем годом ранее, сообщает газета "Известия".

Кроме того, в 1,5 раза снизилась максимальная планка субсидии на дебютное кино. Теперь в этом слоте можно получить не 25 млн, как было раньше, а только 15 млн. Поддержку авторских и детских фильмов решено сохранить на том же уровне. Сколько же всего в этом году ведомство потратит на кинопроизводство, пока неизвестно.

В соответствии с новым соглашением между Минкультуры и Фондом кино ужесточены и сами правила распределения господдержки.

У министерства появились содержательные требования к авторским фильмам. Ведомство четко обрисовало темы, по которым принимаются заявки по этому слоту. Это экранизации классики, военно-исторические фильмы, фильмы о борьбе с преступностью, террором и экстремизмом, «фильмы об истории успеха, способные вдохновить» и «фильмы социально-нравственной проблематики».

Издание отмечает, что в последние годы общий объем поддержки кинематографа систематически снижался. Так, в 2013 году ведомство выделило на кино и анимацию более 3 млрд рублей, в 2014 году - 2,9 млрд, в 2015 году - 1,92, а в 2016 году - 1,97 млрд рублей.