Кина не будет: Минкульт вдвое сократит финансирование игрового кино

Министерство культуры сократит поддержку игровых кинопроектов до 40 игровых фильмов, что почти в два раза меньше, чем годом ранее, сообщает газета "Известия".
Кроме того, в 1,5 раза снизилась максимальная планка субсидии на дебютное кино. Теперь в этом слоте можно получить не 25 млн, как было раньше, а только 15 млн. Поддержку авторских и детских фильмов решено сохранить на том же уровне. Сколько же всего в этом году ведомство потратит на кинопроизводство, пока неизвестно.
В соответствии с новым соглашением между Минкультуры и Фондом кино ужесточены и сами правила распределения господдержки.
У министерства появились содержательные требования к авторским фильмам. Ведомство четко обрисовало темы, по которым принимаются заявки по этому слоту. Это экранизации классики, военно-исторические фильмы, фильмы о борьбе с преступностью, террором и экстремизмом, «фильмы об истории успеха, способные вдохновить» и «фильмы социально-нравственной проблематики».
Издание отмечает, что в последние годы общий объем поддержки кинематографа систематически снижался. Так, в 2013 году ведомство выделило на кино и анимацию более 3 млрд рублей, в 2014 году - 2,9 млрд, в 2015 году - 1,92, а в 2016 году - 1,97 млрд рублей.
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Левон Казарян написал 16.05.2017 10:57
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Авторское кино - это не фабула, а своеобразие восприятия. И государство должно поддерживать только его и предваряющее детское.
вася написал 16.05.2017 10:57
стоик774 написал 16.05.2017 10:48
Очковтиратель И В прошлое закрою дверь написал 16.05.2017 10:41
За эпоху Владимира Владимировича Путина создан целый пласт русской культуры!
Многие говорят одно г овно! И мне нечего им возразить, ибо вспомнить ничего не могу, сплошной г овно, безликая масса биологическая. Русские! Русский Мир! Скрепы!
Но.
Елки палки, сердце не обманешь, сердце подскажет где правда, ага в г овне и правда! Как же мы без вас, мы я имею ввиду не русские народа России, так вот как это без г овна? Не представляю себя!
Может редактор облегчит мою участь, слабительный текстик пжлауйста. Ну прошу. Мне х ерово. Вы ж очень хороший.