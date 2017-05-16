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Московский листок

В Москве объявили штормовое предупреждение

Опубликовано 16.05.2017 в разделе комментариев 1

В Москве объявили штормовое предупреждение

В Москве 16 мая объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 15 м/с, передает ТАСС. "С 9.00 до 21.00 мск в Москве и ТиНАО (Новая Москва) ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - отметили в Метеобюро. По данным синоптиков, погоду в Москве сегодня будет определять атмосферный фронт скандинавского циклона, весь день будет идти дождь. Отмечается, что из-за холодного атмосферного фронта во вторник может выпасть до 20% от месячной нормы осадков. Максимальная температура днем составит от 7 до 9 градусов.

По данным портала "Яндекс.Расписание", из-за непогоды в столичных аэропортах отменили 11 рейсов, еще 16 рейсов задержано. По данным на 10:00 16 мая, в аэропорту Домодедово задержали 12 рейсов и еще восемь рейсов отменили. В Шереметьево четыре рейса задержаны и еще два рейса отменены. Во Внуково отменен один рейс. В аэропорту Жуковский все вылеты проходят по расписанию.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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В Москве объявили штормовое предупреждение
-*Светослав*--- написал 16.05.2017 11:35
А шо вы хотели, обитатели южного побережья Северного ледовитого?
В Киеве зато красота. Сонечко, +21... ))
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