Ленинградская библиотекарь побила коллегу за неисполнение незаконного поручения, но уволить хотят обеих

В Ленинграде кипят страсти не только вокруг Исаакия и "Зенит-Арены", но и в таких безмятежных местах, как библиотеки. 29 апреля 2017 года имел место инцидент в Библиотеке-филиале № 11 Центральной библиотеки Калининского района. Инцидент трагикомический, но симптоматичный, достойный пера прозаика-постмодерниста Михаила Елизарова, у которого в романе "Библиотекарь" тоже льётся кровь и высятся убийственные осколки стекла, напоминающие Гималаи... Инцидент начался на ровном месте, хотя, у коллег, годами работающих вместе в библиотечной тиши, наверное, накапливается мелкой ненависти столько, что хоть за волосы друг друга таскай...

Итак, сотрудница старшего абонемента (библиотека детская) Мария Александровна вначале пыталась заставить свою коллегу из младшего абонемента Наталью Владимировну выполнить за неё часть работы по подсчёту статистики. Работа действительно кропотливая, за такую добровольно никто не возьмётся. Изморенные низкими окладами библиотекарши не получают никаких доплат за сложность таких поручений - и принудить быть "статистами" можно разве что силой...

После второго отказа Мария Александровна устроила драку, разбив своей коллеге губу и выдрав клок волос. Наталья Владимировна, осознавая, что находится на работе в детском учреждении, отвечать на наглые побои не стала, ограничившись тем, что позвала коллег на помощь.

К сожалению, свидетелями этого инцидента стали читатели, которые пожаловались в городские органы власти: для библиотеки, да ещё и детской, действительно невиданное дело. Что подумали читатели, остаётся только догадываться - наверное, подумали, что если звереют хранители культуры в самых тихих её закоулках, значит, и революция где-то рядом...

Однако, вняв жалобам читателей и "реагируя" на инцидент, директор СпбГБУК Крылова Светлана Ильинична потребовала от заведующей библиотекой Смычагиной Ирины Ивановны уволить обеих участниц инцидента, не разбираясь, кто виноват. И это при том, что свидетелей инцидента было достаточно - тех, которые и "заявили", и они бы могли подробно рассказать, что это было чистейшее нападение - причём нападение как последний аргумент в принуждении к не полагающейся по должности работе. Фактически - эксплуатация, но не буржуем, а коллегой.

Под моральным давлением обе сотрудницы написали заявления на увольнение по собственному желанию с 26 мая, но после консультации у юриста пострадавшая сторона 15 мая 2017 отказалась ставить свою подпись об ознакомлении с приказом об увольнении. Более того, за два дня до этого, 13 мая 2017 было отправлено почтой второе заявление о признании первого недействительным (Трудовой кодекс РФ позволяет).

В ответ руководство библиотеки начало придираться к Наталье Владимировне примерно так же, как это делала нападавшая сторона - с целью противозаконно уволить уже по первой подходящей статье Трудового кодекса РФ. Также в неофициальном разговоре руководство библиотеки угрожало сотруднице неприятностями, которые якобы оно может устроить её мужу (в общем, руководству-то понятно, кто отвёл пострадавшую к юристу и кто инициатор отказа от увольнения).

В настоящее время пострадавшей уже подготовлены жалобы в прокуратуру и инспекцию труда, будут отправлены после консультации с юристом.

Нужна поддержка активных граждан с целью не допустить противозаконного увольнения. Надо понимать, что библиотеки, как наследство социалистического государства, сейчас недофинансируются настолько, что Полтавченко был бы сачстлив закрыть пару филиалов под предлогом ненужного шума. Мол, они там уже как паучихи в банке - пора прикрывать лавочку... и строить не её месте очередной "возвращённый" храм для оболванивания населения, вместо его просвещения. В Москве ситуация с библиотеками ещё более катастрофическая - хотя город легко тратит миллиарды на перекладывание плитки и такое безуспешное озеленение, что саженцы прошлого года приходится выкапывать: замёрзли за зиму...

Тем не менее, есть ростки социалистических общественных отношений, что уцелели в библиотеках - и как раз-таки чтобы там на безденежье не росло капиталистическое отчаяние и подобная брутальность, надо помогать конкретно тем людям, которые занимаются хранением "культурного кода". Государство буржуев и коллаборационистов-реакционеров из всех сфер, включая и библиотечную, не должно ощущать себя безнаказанным даже на этом участке: не оно даёт работу, а общество, нуждающееся и в библиотеках, и в работницах библиотек, способных отстоять свои трудовые права.

Телефоны на случай моральной поддержки (взяты из открытого источника 2GIS):

Библиотека-филиал № 11: +7 (812) 242–36–60, +7 (812) 242–36–58