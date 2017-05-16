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Московский листок

Украина расширила санкции против России

Опубликовано 16.05.2017 в разделе комментариев 1

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о расширенном списке российских граждан и компаний, в отношении которых введены санкции, говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

В приложениях к решению СНБО указано, что в расширенный список вошли 1228 физлиц и 468 юрлиц из России.

В санкционный список попали некоторые депутаты российской Госдумы, в частности Алексей Журавлев ("Единая Россия"), Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов (КПРФ), Алексей Диденко (ЛДПР), Михаил Брячак и Олег Пахалков ("Справедливая Россия"). Им запретили въезд на Украину сроком на год.

Кроме того, Киев ввел санкции сроком на три года против ряда российских СМИ, в том числе «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», РТР-Планета (канал «Россия-24»), ТНТ, РЕН и ОТР. Им запретили вещание на территории Украины.

Также санкции введены против персонально против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

Также на три года введены санкции в отношении компании "Яндекс". Под ограничения на такой же срок попали "Лаборатория Касперского" и ее киевское отделение, а также компания "Доктор Веб".



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Всего комментариев к статье: 1
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Яндекс просто за*бал
-*Светослав*--- написал 16.05.2017 11:24
Давно было пора запретить репользование ресурсами оккупанта. А Яндекс просто за*бал. Как шо-нибудь качаешь -- кругом и постоянно вылазит и прописывается этот долбаный xyЯндекс со своими плагинами и поисковиками.
.
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