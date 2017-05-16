Познер попросил объяснить Путина, грозил ли ему срок за атеизм

Известный телеведущий Владимир Познер в своей авторской передаче на Первом канале прокомментировал решение суда Екатеринбурга, приговорившего к 3,5 годам условно "ловца покемонов" Руслана Соколовского.

Телеведущий отметил, что по мнению судьи, в деле Соколовского оскорбление чувств верующих было сформировано через отрицание существования Бога. В связи с этим Познер выразил опасение, что и его привлекут к уголовной ответственности.

"Уважаемые зрители, считаю необходимым предупредить вас о том, что меня, возможно, привлекут к суду и приговорят к сроку… Я, как известно, атеист. Следовательно, считаю, что бога нет. Я не то чтобы бегаю кругом и кричу "нету, нету" с утра до вечера, но и не скрываю своих убеждений", — заявил Познер.

Журналист отметил, что при принятии закона об оскорблении чувств верующих, многие предупреждали, что он будет использоваться для преследования противников церкви.

"Когда-то за отрицание существования Бога, за атеизм, сжигали на кострах. Этим занималась «Святая инквизиция». Я не сомневаюсь, что и поныне есть люди, которые сожалеют, что этот метод борьбы не применяется. Не буду называть фамилии, а то еще привлекут по 248 статье УК за возбуждение ненависти", - отметил журналист.

"Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс РФ? Может быть, Патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства внесет ясность, не ожидает ли меня суд и, даст бог, извините за каламбур, мягкий приговор?" - задается вопросами Познер.

Напомним, 11 мая Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 года условного срока за оскорбление чувств верующих, возбуждение ненависти и незаконный оборот техники для скрытого наблюдения. Дело против Соколовского возбудили после того как он разместил в сети видеоролик с ловлей покемонов в храме через игру Pokemon Go.

Приговор огласила судья Екатерина Шопоняк. По ее словам, Соколовский признан виновным в совершении 9-ти эпизодов преступления по ч. 1 ст. 282 («возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 7-ми преступлений по ч.1 ст.148 («публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) УК РФ.

«Отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.148 Уголовного кодекса», — говорится в приговоре.