Россия купила облигации "вероятного противника" почти на 100 миллиард долларов

В марте 2017 года Россия вложила в государственные облигации США $13,5 млрд, увеличив общий объем инвестиций до $99,8 млрд, передает РБК со ссылкой на американский минфин.

Отмечается, что в декабре, январе и феврале Россия вкладывала в американские ценные бумаги по $100 млн. При этом с июня по ноябрь 2016 года инвестиции России в гособлигации США сокращались. В июле их общий объем сократился на $2,7 млрд, в августе — на $700 млн, в сентябре — на $11 млрд, а в октябре — на $1,9 млрд, достигнув $74,6 млрд.

По объему владения американскими облигациями Россия находится на 15-м месте. Лидирующие позиции занимает Япония ($1,12 трлн), Китай (около $1,09 трлн), Ирландия ($315,1 млрд), Бразилия ($259,5 млрд). Пятерку замыкает заморская территория Великобритании — Каймановы острова ($249,9 млрд).