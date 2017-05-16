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Московский листок

Россия купила облигации "вероятного противника" почти на 100 миллиард долларов

Опубликовано 16.05.2017 в разделе комментариев 3

Россия купила облигации "вероятного противника" почти на 100 миллиард долларов

В марте 2017 года Россия вложила в государственные облигации США $13,5 млрд, увеличив общий объем инвестиций до $99,8 млрд, передает РБК со ссылкой на американский минфин.

Отмечается, что в декабре, январе и феврале Россия вкладывала в американские ценные бумаги по $100 млн. При этом с июня по ноябрь 2016 года инвестиции России в гособлигации США сокращались. В июле их общий объем сократился на $2,7 млрд, в августе — на $700 млн, в сентябре — на $11 млрд, а в октябре — на $1,9 млрд, достигнув $74,6 млрд.

По объему владения американскими облигациями Россия находится на 15-м месте. Лидирующие позиции занимает Япония ($1,12 трлн), Китай (около $1,09 трлн), Ирландия ($315,1 млрд), Бразилия ($259,5 млрд). Пятерку замыкает заморская территория Великобритании — Каймановы острова ($249,9 млрд).

 



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Всего комментариев к статье: 3
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kerg написал 16.05.2017 13:17
Гражданам РФ - народные ОФЗ, а сами больше любят облигации США...
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16 Карл!
Очковтиратель день идет за днем написал 16.05.2017 13:11
Да кранты! Спасибо Владимычу!!
Резервный фонд Великого Русского Народа составляет шестнадцать миллиардов долларов США!!
И жто значитццаа когда рубль рухнет, именно рухнет. В разы и одномоментно.
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Долой ублюдочный "Русский мир"!!!
Лис написал 16.05.2017 12:51
Путин-это изменник Советской Родины и ручная обезьянка Хозяев денег!!!
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