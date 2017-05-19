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Московский листок

Кущевская реальность Подмосковья

Опубликовано 19.05.2017 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 0

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Кущевская реальность Подмосковья

Цитадель зла, как называют Кулаковский полигон жители Чеховского района – пала.

Пала, в том смысле, что инспекторы Минэкологии смогли, наконец, войти на него, дабы провести маркшейдерскую проверку, а также взять заборы воздуха.

Напомню, что в течение месяца сотрудники Минэкологии трижды пытались войти на полигон, имея на руках предписание о проведении маркшейдерской проверки.

В первый раз инспекторов ждала неожиданность: ворота полигона были закрыты, а какой-либо обслуживающий персонал, включая охрану, отсутствовал. Выдать уведомление было некому и, помыкавшись перед воротами, сотрудники экологического министерства уехали не солоно хлебавши.

Примечательно, что на защиту ПАО «ПромЭкоТех», компании, эксплуатирующей Кулаковский полигон ТБО, тут же встала экологическая комиссия при Общественной палате Чеховского района и ее руководитель Игорь Колесников. По району стала распространяться версия, что сотрудники полигона провели субботник, чтобы сохранить и приумножить экологию района. Все это вызвало бы смех местных жителей, если бы из-за экологической катастрофы, людям не было так грустно.

Спустя всего две недели инспекторы повторили попытку провести маркшейдерскую проверку. И снова незадолго до появления сотрудников Минэкологии, ворота закрываются, а персонал, обслуживающий полигон, исчезает. Вручить уведомление о проверке некому, а следовательно и проведение проверки невозможно, поскольку она строго регламентирована и должна проводиться в присутствии сотрудников эксплуатирующей компании. Да и передвигаться по полигону ТБО, который является объектом повышенной опасности – запрещено.

Спустя неделю третья неудачная попытка и снова все пошло по отработанной схеме.

Утренний прием мусора – закрытие ворот перед началом проверки – исчезновение всех сотрудников – и продолжение работы полигона после отъезда инспекции.

Но сколько веревочке не виться, все равно ее конец отыскивается.

Так и случилось 15 мая.

На этот раз инспекторы Минэкологии связались по телефону с активистами деревни Манушкино, прилегающей к полигону, и попросили аккуратно посмотреть, открыты ли ворота полигона и ведется ли прием мусора? Причем, сделать это незаметно, прислав к воротам полигона непримечательного прохожего, который не должен был там останавливаться и привлекать внимание охраны.

Все это больше походило на спецоперацию: явки, адреса, пароли…

Только, когда выяснилось, что прием мусора ведется, операция началась. Инспекторы, сообщили, что находятся на неприметном автомобиле в полукилометре от въезда на полигон и попросили помочь организовать координацию движения, чтобы пересечь оживленную трассу и на полном ходу заскочить на полигон пока охранники не захлопнули ворота.

До этого, о своем местонахождении они не говорили ни слова, опасаясь «утечки» информации.

Со стороны, читая такие подробности, все это может показаться бредом. Однако когда автомобиль инспекторов Минэкологии въехал на полигон, выскочившие охранники успели даже закрыть одну из створок ворот.

Но было уже поздно…

Проверка проводилась долго и тщательно. Брались заборы воздуха, измерялось превышение высоты тела полигона, над допустимой нормативами отметки, были в очередной раз выявлены: самозахват земель и складирование там мусора.

Дальше планируется очередной иск в суд.

Но самое интересное произошло, когда на полигон приехала полиция, та самая, которая до этого отказывалась составлять рапорта по факту недопущения инспекторов на полигон, и составили протокол на Минэкологию, за незаконное проникновение на Кулаковский свалку...

Вот она кущевская реальность: слияние бизнеса, криминала и полиции!



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