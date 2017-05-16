Минфин решил повременить с повышением цен на водку

Очередное повышение минимальных розничных цен на водку в России произойдет не раньше 2018 года, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов. "До конца года цена на водку меняться не будет", - цитирует чиновника "Интерфакс".

По его словам, следующее повышение может произойти после того, как станет известна накопленная инфляция по итогам года.

Напомним, с 13 мая вступил в силу приказ Минфина о повышении минимальной стоимости на водку с 190 рублей до 205 рублей за бутылку (0,5 литра).

При этом минимальная закупочная цена водки у производителя возросла с 165 рублей до 173 рублей. Минимальная закупочная цена на коньяк у производителя повысилась с 250 до 314 рублей за пол-литра. Минимальная цена на пол-литровую бутылку коньяка в магазине также претерпела изменения, поднявшись с 322 до 371 рубля.

В марте вице-премьер Александр Хлопонин дал минфину поручение подготовить приказ об изменении минимальной розничной цены на водку до апреля. Он выступил за повышение стоимости полулитровой бутылки до 219 рублей, однако в минфине сочли такую стоимость завышенной.