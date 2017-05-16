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Московский листок

Минфин решил повременить с повышением цен на водку

Опубликовано 16.05.2017 в разделе комментариев 2

Минфин решил повременить с повышением цен на водку

Очередное повышение минимальных розничных цен на водку в России произойдет не раньше 2018 года, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов. "До конца года цена на водку меняться не будет", - цитирует чиновника "Интерфакс".

По его словам, следующее повышение может произойти после того, как станет известна накопленная инфляция по итогам года.

Напомним, с 13 мая вступил в силу приказ Минфина о повышении минимальной стоимости на водку с 190 рублей до 205 рублей за бутылку (0,5 литра).

При этом минимальная закупочная цена водки у производителя возросла с 165 рублей до 173 рублей. Минимальная закупочная цена на коньяк у производителя повысилась с 250 до 314 рублей за пол-литра. Минимальная цена на пол-литровую бутылку коньяка в магазине также претерпела изменения, поднявшись с 322 до 371 рубля.

В марте вице-премьер Александр Хлопонин дал минфину поручение подготовить приказ об изменении минимальной розничной цены на водку до апреля. Он выступил за повышение стоимости полулитровой бутылки до 219 рублей, однако в минфине сочли такую стоимость завышенной.

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Нарик написал 16.05.2017 14:30
Алкоголизм как и наркомания болезни одного порядка. Наркошам бесплатно дают заместительную дозу. А алкоголикам? За бабки? Несправедливость.
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(без названия)
Какая смешная новость написал 16.05.2017 14:27
Минфин рулит. Баланс потребления водки и стекломоя должен соблюдаться.
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