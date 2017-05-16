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Московский листок

В жилом доме в Волгограде взорвался газ, есть жертвы

Опубликовано 16.05.2017 в разделе комментариев 0

В жилом доме в Волгограде взорвался газ, есть жертвы

Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате взрыва газа в жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.

"Взрыв газа произошел в четырехэтажном жилом доме, когда там работали газовые службы", - сообщили агентству в региональном МЧС. Отмечается, что в результате взрыва произошло обрушение одного из подъездов дома. По данным экстренных служб, разрушены около 10 квартир.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. В МЧС не исключают, что под завалами рухнувшего дома могут находиться люди.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа при проведении ремонтных работ. "Газовые службы проводили ремонтные работы газовой системы. Предположительно, произошла утечка газа, после чего он взорвался", - сказал источник в экстренных службах.

 



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