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Московский листок

Порошенко забанил антироссийский Яндекс

Опубликовано 16.05.2017 в разделе комментариев 10

украина порошенко яндекс
Порошенко забанил антироссийский Яндекс

Порошенко, которого по-прежнему называют "президентом Украины", подписал указ о новых санкциях в отношении российских компаний в контролируемой им части бывшего государства Украина - в черный список попали и интернет-компании, в том числе Mail.Ru Group, «ВКонтакте» и «Яндекс». 

В отношении Mail.Ru Group (и ее украинской «дочки» ТОВ «Мейл.РУ Україна») санкции вводятся на срок до 15 мая 2020 года. В течение этого времени активы компании на Украине должны быть заблокированы, ей запрещается выводить капитал за пределы страны, украинские граждане и юридические лица не должны совершать сделки с ценными бумагами Mail.Ru Group и передавать ей права на какие-либо объекты интеллектуальной собственности или технологии. 

На тот же срок украинские интернет-провайдеры должны закрыть пользователям доступ к сервисам Mail.Ru, а также социальным сетям «ВКонтакте», включая ее киевскую «дочку» «В «Контакті», и «Одноклассники». 

В отношении «Яндекса» (в том числе «Яндекс.Україна») введены аналогичные ограничения. При этом провайдерам предписано закрыть доступ ко всем ресурсам «Яндекса» — от главной страницы поисковика и агрегатора новостей (News.yandex.ru) до сервиса переводов и «Яндекс.Такси».

От редакции: Что произойдет на Украине нас, москалей поганых, не интересует. Та часть Украины, что проголосовала за эту власть безумцев, лучше всего будет чувствовать себя вообще без интернета. А зачем? Есть постолы, мамалыга и светлая перспектива мыть прижские унитазы за европейские гроши. Это европейский выбор, и не нам, азиатам, его обсуждать - "нехай пышаются своим выбиром"...

Наверно Яндекс и Майл.ру понесут какие-то убытки от закрытия для них украинского рынка - все же какая-никакая реклама с Украины, наверно, шла.

Но вот вопрос - стоило ли так стараться понравиться этим упырям в течение последних 3,5 лет?

Впервые я столкнулся с позицией Яндекса по украинскому вопросу во время своей первой поездки в воюющий Луганск (до этого ездил в тихий мирный провинциальный город с хорошим детским театром и уникальным музеем Даля). Сижу в гостинице "Луганск", на окнах объявления не подходить близко к этим самым окнам, из которых доносится артиллерийская канонада где-то под Металлистом, это в сторону Счастья - и не могу понять, что мне дает концентратор новостей Яндекса: в топе новости про каких-то кровавых сепаратистов, русских оккупантов... 

Только после небольшого замешательства понял, что геолокация выкинула меня на "украинскую" новостную страницу Яндекса, автоматически. То есть в течение длительного периода российский вроде бы Яндекс вел новостную обработку населения ЛНР и ДНР строго по стандартам официального Киева. Собственно, как и по всей Украине. 

Таким образом, если Сбербанк и ВТБ только спонсировали войну на востоке, перечисляя средства "в пользу АТО", то Яндекс еще и занимался информационным спонсорством режима Порошенко-Турчинова. То есть если государственные банки могли еще как-то оправдаться необходимостью сохранения бизнеса в сошедшей с ума стране (#бабло побеждает зло), то Яндекс откровенно помогал русофобскому режиму обеспечивать на контролируемой им территории нужный градус русофобии. Интересно, ради чего? Это все равно, что Сталин распорядился бы печатать "Фелькише беобахтер" в типографии "Правды"... Ну ради того, чтобы давать рекламу компании "Шкода", производящей лучшие в мире танки "Тигр".

Натяжки нет никакой - руководитель группы компаний Яндекс г-н Волож входит в президентский резерв, и влияние кремля на политику крупнейшего медиаконцентратора очевидно. Так чем объясняется? Я вижу только это - в марте 2013 года г-н Волож попал в рейтинг миллиардеров, ежегодно составляемый журналом "Форбс", его личное состояние было оценено в $1,15 млрд (#бабло побеждает зло).

Заметим, после "законов Яровой" ФОРУМ.мск не индексируется новостями Яндекса, как и многие другие ресурсы, а ряд СМИ в России вообще заблокированы. Зато украинский Яндекс находится в свободном доступе! И что ж там сейчас в топе?

Бойовики зайняли нові позиції в "сірій зоні" поблизу Пісків (это, кстати, украинская "дочка" кремлевского Интерфакса)
 
Смертельный обстрел Авдеевки. Стало известно, откуда били боевики
 
У зоні АТО бойовики обстріляли свиноферму: загинули 54 тварин
 
Вот эта последняя новость, про гибель от ударов "боевиков" украинских свиней (без всяких кавычек и подтекстов) особенно хороша. Наглядная демонстрация "зверств российских оккупантов на Донбассе и их подручных из числа местных сепаратистов"...
 
Понятно, что находящийся в верних строчках рейтингов на Украине Яндекс - это серьезно для медиапространства этой несчастной страны. Но ведь он таким же образом обрабатывает и российскую аудиторию. Замени в поисковой строке ru на ua, и наслаждайся. Пока украинские радикалы только лишь балаболят о том, что неплохо бы отобрать у России "исконно украинские" Кубань, Ростовскую область и Воронеж, исконно российский Яндекс готовит эту оккупацию, причем совершенно открыто.
 
И самое главное - если бы украинские власти не оказались бы столь неблагодарными свиньями и не прикрыли эту лавочку, то это продолжалось бы и продолжалось! Впрочем, не исключено, что Яндекс. UA будет продолжать вещание, теперь уже исключительно на РФ... 
 
Тут недавно интернет взорвал ролик, в котором наглядно доказывалось, что "Порошенко - мудак". Не знаю, очень может быть, раз забанил такие ценные для себя ресурсы. Но разве мудак только один Порошенко? Тот, по крайней мере, в своем президентском резерве не держит могильщиков собственного режима...
 
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
 


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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
Так понимаю написал 16.05.2017 16:17
Автор очень рад , что Украина больше не Россия. Что бы с ним такого сделал Сталин?
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(без названия)
Не усложняйте написал 16.05.2017 16:09
После Крыма и Донбасса все российское для Украины токсично. Как собственно и для остального мира.
Порошенко и Путин действительно заодно и делают одну работу. Они (согластно плану) медленно и уверенно разбирают русский мир на запчасти. Чей план не ясно. Но его воплощение явное. В России делается все для того , чтобы россияне раньше времени и часа Ч не поняли , что они живут в стране , которой больше нет и уготовано забвение. Украинцев кремль гонит кнутом подальше от Москвы и русских. А россияне этому ралуются как от банки варенья и сами активно учавствуют в этом. Порошенко следит , чтобы дрейф в сторону Европы украинской части русского мира шел без сбоев. Подбрасывая сладкие морковки- всякие международные спортивные соревнования , евровидение , безвиз , перспективы роста благосостояния.
Что делается для сохранения русского мира? Ничего. Напротив.
Вчитайтесь в статейку автора. Он работает исключительно на идею распада России , прикрываясь мелкой чепухой типа возмущения по поводу Яндекса.
Процесс дезинтеграции русского мира идет уверено , набирает оборотов.
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Re: рЫдактору
орп написал 16.05.2017 16:02
Я так понимаю, рЫдактор держит этого хохлопитека здесь для того, чтобы некоторые не испытывали иллюзий касательно их человекообразности. Тем более, что после закрытия хохло-Яндекса хохлопитеки будут исчезающим видом в интернете. Дохлого хохлопитека можно посмотреть на Донбассе, а живого где? Ехать в Хохлопитекию человеку разумному опасно - съедят
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рЫдактору
Дмитрий..г..Запорожье.. написал 16.05.2017 15:58
рЫдактору
Дмитрий..г..Запорожье.. написал 16.05.2017 15:42-продолжение
Да кстати относительно...неплохо бы отобрать у России "исконно украинские" Кубань, Ростовскую область и Воронеж..то не питайте иллюзий.У нас в Украине кацапорылые
макаки никакого иного желания кроме желания "окончательно решить кацапский вопрос"не вызывают,но вся проблема в том,что на этих территория расположены АЭС.Оставлять такие объекты в руках кацапорылых недочеловеков человечество позволить не может,поэтому придется Украине эти территории включать в сферу своего управления и эту кацапорылую нечисть как то приучать к ...быть человеком...(как ни противно),хотя гораздо проще окончательно решить кацапский вопрос.Как там говорил в таких случаях вождь кацапорылых макак Сталин..есть кацапорылый-есть проблема.Нет кацапорылого,нет проблемы..Вот примерно так.
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челобитная порошенке -
--- написал 16.05.2017 15:56
закрой доступ йододефицитам и на форум мск.
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Укропный софт в каловые массы!!! =)
Maximillian von Adelheid написал 16.05.2017 15:43
Бггг... Потрошенка-Вальцман таки жжот истинно кошерным напалмом!!! Руине - Сала!!! Херососкам - Урины!!! =)))
Скоро изобретут операционную систему "Фекальный Уринопитек" и будут клепать рагуле-компы с процами из укропа... =)))
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рЫдактору
Дмитрий..г..Запорожье.. написал 16.05.2017 15:42
Ну так пожалуйтесь Х.У.Й.Л.У,которого кацапорылые макаки президентом называют.Пусть Х.У.Й.Л.О пожалуется в лигу "Сексуальных реформ".Нас собственно кацапорылые макаки вообще и кацапомойка в частности интересует только с одной стороны-закрытие проекта кацапомойка по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а так же окончательного решения кацапского вопроса.Наша задача давить кацапорылое зверье в Донбасе,а весь мир давит кацапорылую нечисть экономически.Имеем неизменно превосходный результат типа этого...Китайская Skyrizon и украинская "Мотор Сичь" планируют построить завод в г. Чунцин (Центральная часть Китая), где будут производить и обслуживать авиадвигатели по украинским технологиям. Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр - Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, который находится с визитом в Пекине.Доходы "Мотор Сич" от данного проекта составят $250 млн...Ну а в кацапомойке начался последний "хапок" на сносе жилья за бюджетное деньги(ту самую нефтегазовую ренту).Крысы не просто бегут с тонущей кацапомойки.Крысы еще и хотят унести как можно больше.Пусть несут.Все равно принесут к нам.Вы там с приобретением АКМС не затягивайте и это просмотрите лишний раз.Если лень смотреть целиком,можете с 7 минуты
...https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...
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(без названия)
лцубан3 написал 16.05.2017 15:17
Я тоже думаю, что такое поведение Яндекса указывает на единство режимов РФ и Украины в вопросах оболванивания, проявляющееся в таком сотрудничестве СМИ.
Яндекс вряд ли почувствует разницу. С одной стороны, им мало кто пользуется. У него есть какой-то круг пользователей, но вряд ли там большая часть пользователей с Украины. Само население Украины очень невелико (если отвлечься от завышенных цифр из официальной статистики).
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"Разделяй и стравливай".
Лис написал 16.05.2017 15:09
Это только на первый взгляд бандеровская нацистская помойка подложила какашку своим власовским братьям.А все куда банальнее.Оказывается Путин и Порошенко -это одна буржуйская Химера по утилизации Человечества на просторах православного Мордора. На носу "выборы" а в экономиках Рашки и Украины полная задница.Вот и изгаляются богатенькие твари как могут.
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(без названия)
лцубан3 написал 16.05.2017 15:01
Он бы забанил газ, дизтопливо, уголь, инвестиции из РФ.
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