Порошенко забанил антироссийский Яндекс

Порошенко, которого по-прежнему называют "президентом Украины", подписал указ о новых санкциях в отношении российских компаний в контролируемой им части бывшего государства Украина - в черный список попали и интернет-компании, в том числе Mail.Ru Group, «ВКонтакте» и «Яндекс».

В отношении Mail.Ru Group (и ее украинской «дочки» ТОВ «Мейл.РУ Україна») санкции вводятся на срок до 15 мая 2020 года. В течение этого времени активы компании на Украине должны быть заблокированы, ей запрещается выводить капитал за пределы страны, украинские граждане и юридические лица не должны совершать сделки с ценными бумагами Mail.Ru Group и передавать ей права на какие-либо объекты интеллектуальной собственности или технологии.

На тот же срок украинские интернет-провайдеры должны закрыть пользователям доступ к сервисам Mail.Ru, а также социальным сетям «ВКонтакте», включая ее киевскую «дочку» «В «Контакті», и «Одноклассники».

В отношении «Яндекса» (в том числе «Яндекс.Україна») введены аналогичные ограничения. При этом провайдерам предписано закрыть доступ ко всем ресурсам «Яндекса» — от главной страницы поисковика и агрегатора новостей (News.yandex.ru) до сервиса переводов и «Яндекс.Такси».

От редакции: Что произойдет на Украине нас, москалей поганых, не интересует. Та часть Украины, что проголосовала за эту власть безумцев, лучше всего будет чувствовать себя вообще без интернета. А зачем? Есть постолы, мамалыга и светлая перспектива мыть прижские унитазы за европейские гроши. Это европейский выбор, и не нам, азиатам, его обсуждать - "нехай пышаются своим выбиром"...

Наверно Яндекс и Майл.ру понесут какие-то убытки от закрытия для них украинского рынка - все же какая-никакая реклама с Украины, наверно, шла.

Но вот вопрос - стоило ли так стараться понравиться этим упырям в течение последних 3,5 лет?

Впервые я столкнулся с позицией Яндекса по украинскому вопросу во время своей первой поездки в воюющий Луганск (до этого ездил в тихий мирный провинциальный город с хорошим детским театром и уникальным музеем Даля). Сижу в гостинице "Луганск", на окнах объявления не подходить близко к этим самым окнам, из которых доносится артиллерийская канонада где-то под Металлистом, это в сторону Счастья - и не могу понять, что мне дает концентратор новостей Яндекса: в топе новости про каких-то кровавых сепаратистов, русских оккупантов...

Только после небольшого замешательства понял, что геолокация выкинула меня на "украинскую" новостную страницу Яндекса, автоматически. То есть в течение длительного периода российский вроде бы Яндекс вел новостную обработку населения ЛНР и ДНР строго по стандартам официального Киева. Собственно, как и по всей Украине.

Таким образом, если Сбербанк и ВТБ только спонсировали войну на востоке, перечисляя средства "в пользу АТО", то Яндекс еще и занимался информационным спонсорством режима Порошенко-Турчинова. То есть если государственные банки могли еще как-то оправдаться необходимостью сохранения бизнеса в сошедшей с ума стране (#бабло побеждает зло), то Яндекс откровенно помогал русофобскому режиму обеспечивать на контролируемой им территории нужный градус русофобии. Интересно, ради чего? Это все равно, что Сталин распорядился бы печатать "Фелькише беобахтер" в типографии "Правды"... Ну ради того, чтобы давать рекламу компании "Шкода", производящей лучшие в мире танки "Тигр".

Натяжки нет никакой - руководитель группы компаний Яндекс г-н Волож входит в президентский резерв, и влияние кремля на политику крупнейшего медиаконцентратора очевидно. Так чем объясняется? Я вижу только это - в марте 2013 года г-н Волож попал в рейтинг миллиардеров, ежегодно составляемый журналом "Форбс", его личное состояние было оценено в $1,15 млрд (#бабло побеждает зло).

Заметим, после "законов Яровой" ФОРУМ.мск не индексируется новостями Яндекса, как и многие другие ресурсы, а ряд СМИ в России вообще заблокированы. Зато украинский Яндекс находится в свободном доступе! И что ж там сейчас в топе?

Вот эта последняя новость, про гибель от ударов "боевиков" украинских свиней (без всяких кавычек и подтекстов) особенно хороша. Наглядная демонстрация "зверств российских оккупантов на Донбассе и их подручных из числа местных сепаратистов"...

Понятно, что находящийся в верних строчках рейтингов на Украине Яндекс - это серьезно для медиапространства этой несчастной страны. Но ведь он таким же образом обрабатывает и российскую аудиторию. Замени в поисковой строке ru на ua, и наслаждайся. Пока украинские радикалы только лишь балаболят о том, что неплохо бы отобрать у России "исконно украинские" Кубань, Ростовскую область и Воронеж, исконно российский Яндекс готовит эту оккупацию, причем совершенно открыто.

И самое главное - если бы украинские власти не оказались бы столь неблагодарными свиньями и не прикрыли эту лавочку, то это продолжалось бы и продолжалось! Впрочем, не исключено, что Яндекс. UA будет продолжать вещание, теперь уже исключительно на РФ...

Тут недавно интернет взорвал ролик, в котором наглядно доказывалось, что " Порошенко - мудак ". Не знаю, очень может быть, раз забанил такие ценные для себя ресурсы. Но разве мудак только один Порошенко? Тот, по крайней мере, в своем президентском резерве не держит могильщиков собственного режима...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск