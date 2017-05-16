Порошенко забанил антироссийский Яндекс

Порошенко, которого по-прежнему называют "президентом Украины", подписал указ о новых санкциях в отношении российских компаний в контролируемой им части бывшего государства Украина - в черный список попали и интернет-компании, в том числе Mail.Ru Group, «ВКонтакте» и «Яндекс».
В отношении Mail.Ru Group (и ее украинской «дочки» ТОВ «Мейл.РУ Україна») санкции вводятся на срок до 15 мая 2020 года. В течение этого времени активы компании на Украине должны быть заблокированы, ей запрещается выводить капитал за пределы страны, украинские граждане и юридические лица не должны совершать сделки с ценными бумагами Mail.Ru Group и передавать ей права на какие-либо объекты интеллектуальной собственности или технологии.
На тот же срок украинские интернет-провайдеры должны закрыть пользователям доступ к сервисам Mail.Ru, а также социальным сетям «ВКонтакте», включая ее киевскую «дочку» «В «Контакті», и «Одноклассники».
В отношении «Яндекса» (в том числе «Яндекс.Україна») введены аналогичные ограничения. При этом провайдерам предписано закрыть доступ ко всем ресурсам «Яндекса» — от главной страницы поисковика и агрегатора новостей (News.yandex.ru) до сервиса переводов и «Яндекс.Такси».
От редакции: Что произойдет на Украине нас, москалей поганых, не интересует. Та часть Украины, что проголосовала за эту власть безумцев, лучше всего будет чувствовать себя вообще без интернета. А зачем? Есть постолы, мамалыга и светлая перспектива мыть прижские унитазы за европейские гроши. Это европейский выбор, и не нам, азиатам, его обсуждать - "нехай пышаются своим выбиром"...
Наверно Яндекс и Майл.ру понесут какие-то убытки от закрытия для них украинского рынка - все же какая-никакая реклама с Украины, наверно, шла.
Но вот вопрос - стоило ли так стараться понравиться этим упырям в течение последних 3,5 лет?
Впервые я столкнулся с позицией Яндекса по украинскому вопросу во время своей первой поездки в воюющий Луганск (до этого ездил в тихий мирный провинциальный город с хорошим детским театром и уникальным музеем Даля). Сижу в гостинице "Луганск", на окнах объявления не подходить близко к этим самым окнам, из которых доносится артиллерийская канонада где-то под Металлистом, это в сторону Счастья - и не могу понять, что мне дает концентратор новостей Яндекса: в топе новости про каких-то кровавых сепаратистов, русских оккупантов...
Только после небольшого замешательства понял, что геолокация выкинула меня на "украинскую" новостную страницу Яндекса, автоматически. То есть в течение длительного периода российский вроде бы Яндекс вел новостную обработку населения ЛНР и ДНР строго по стандартам официального Киева. Собственно, как и по всей Украине.
Таким образом, если Сбербанк и ВТБ только спонсировали войну на востоке, перечисляя средства "в пользу АТО", то Яндекс еще и занимался информационным спонсорством режима Порошенко-Турчинова. То есть если государственные банки могли еще как-то оправдаться необходимостью сохранения бизнеса в сошедшей с ума стране (#бабло побеждает зло), то Яндекс откровенно помогал русофобскому режиму обеспечивать на контролируемой им территории нужный градус русофобии. Интересно, ради чего? Это все равно, что Сталин распорядился бы печатать "Фелькише беобахтер" в типографии "Правды"... Ну ради того, чтобы давать рекламу компании "Шкода", производящей лучшие в мире танки "Тигр".
Натяжки нет никакой - руководитель группы компаний Яндекс г-н Волож входит в президентский резерв, и влияние кремля на политику крупнейшего медиаконцентратора очевидно. Так чем объясняется? Я вижу только это - в марте 2013 года г-н Волож попал в рейтинг миллиардеров, ежегодно составляемый журналом "Форбс", его личное состояние было оценено в $1,15 млрд (#бабло побеждает зло).
Заметим, после "законов Яровой" ФОРУМ.мск не индексируется новостями Яндекса, как и многие другие ресурсы, а ряд СМИ в России вообще заблокированы. Зато украинский Яндекс находится в свободном доступе! И что ж там сейчас в топе?
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Так понимаю написал 16.05.2017 16:17
Не усложняйте написал 16.05.2017 16:09
Порошенко и Путин действительно заодно и делают одну работу. Они (согластно плану) медленно и уверенно разбирают русский мир на запчасти. Чей план не ясно. Но его воплощение явное. В России делается все для того , чтобы россияне раньше времени и часа Ч не поняли , что они живут в стране , которой больше нет и уготовано забвение. Украинцев кремль гонит кнутом подальше от Москвы и русских. А россияне этому ралуются как от банки варенья и сами активно учавствуют в этом. Порошенко следит , чтобы дрейф в сторону Европы украинской части русского мира шел без сбоев. Подбрасывая сладкие морковки- всякие международные спортивные соревнования , евровидение , безвиз , перспективы роста благосостояния.
Что делается для сохранения русского мира? Ничего. Напротив.
Вчитайтесь в статейку автора. Он работает исключительно на идею распада России , прикрываясь мелкой чепухой типа возмущения по поводу Яндекса.
Процесс дезинтеграции русского мира идет уверено , набирает оборотов.
орп написал 16.05.2017 16:02
Дмитрий..г..Запорожье.. написал 16.05.2017 15:58
Дмитрий..г..Запорожье.. написал 16.05.2017 15:42-продолжение
Да кстати относительно...неплохо бы отобрать у России "исконно украинские" Кубань, Ростовскую область и Воронеж..то не питайте иллюзий.У нас в Украине кацапорылые
макаки никакого иного желания кроме желания "окончательно решить кацапский вопрос"не вызывают,но вся проблема в том,что на этих территория расположены АЭС.Оставлять такие объекты в руках кацапорылых недочеловеков человечество позволить не может,поэтому придется Украине эти территории включать в сферу своего управления и эту кацапорылую нечисть как то приучать к ...быть человеком...(как ни противно),хотя гораздо проще окончательно решить кацапский вопрос.Как там говорил в таких случаях вождь кацапорылых макак Сталин..есть кацапорылый-есть проблема.Нет кацапорылого,нет проблемы..Вот примерно так.
--- написал 16.05.2017 15:56
Maximillian von Adelheid написал 16.05.2017 15:43
Скоро изобретут операционную систему "Фекальный Уринопитек" и будут клепать рагуле-компы с процами из укропа... =)))
Дмитрий..г..Запорожье.. написал 16.05.2017 15:42
...https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...
лцубан3 написал 16.05.2017 15:17
Яндекс вряд ли почувствует разницу. С одной стороны, им мало кто пользуется. У него есть какой-то круг пользователей, но вряд ли там большая часть пользователей с Украины. Само население Украины очень невелико (если отвлечься от завышенных цифр из официальной статистики).
Лис написал 16.05.2017 15:09
лцубан3 написал 16.05.2017 15:01