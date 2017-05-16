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Московский листок

В Волгограде взорвался жилой дом, двое погибли

Опубликовано 16.05.2017 в разделе комментариев 1

В Волгограде взорвался жилой дом, двое погибли

Взрыв произошел в Советском районе Волгограда в одном из четырехэтажных домов, в районе остановки «Нефтяной техникум» на проспекте Университетском, 60. В результате взрыва обвалилось четыре этажа. Официально пока рассматривается версия взрыва газа.

Напомню, что совсем недавно взрыв дома произошел в Таганроге, и тоже официальной версией был взрыв газа. Но позже выяснилось, что газовое оборудование во взорвавшейся квартие было в полном порядке. И с тех пор - молчание. 

А газ ли взорвался в Таганроге на улице Шаумяна?



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ЛЛЛЛ написал 16.05.2017 16:08
Уже тяжело отличить где действительно взрывают, а где обычная изношенность газовых сетей созданная еще при Союзе. Одно точно наказан никто не будет, ответственности вороборужии не понесут никакой. Жителей России утилизируют по разному.
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