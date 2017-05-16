В Волгограде взорвался жилой дом, двое погибли

Взрыв произошел в Советском районе Волгограда в одном из четырехэтажных домов, в районе остановки «Нефтяной техникум» на проспекте Университетском, 60. В результате взрыва обвалилось четыре этажа. Официально пока рассматривается версия взрыва газа.

Напомню, что совсем недавно взрыв дома произошел в Таганроге, и тоже официальной версией был взрыв газа. Но позже выяснилось, что газовое оборудование во взорвавшейся квартие было в полном порядке. И с тех пор - молчание.

А газ ли взорвался в Таганроге на улице Шаумяна?