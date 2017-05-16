Минфин пообещал разделаться с импортерами вин до конца редели

Министерство финансов планирует до конца недели подсчитать сумму недополученных акцизов от импортеров вин за прошлый год, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Сейчас проводится такая оценка, я думаю, что к концу этой недели будет иметься такая сумма", - цитирует Сазонова ТАСС.

По его словам, недостача образовалась в связи с тем, что импортеры вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения уплачивали акцизы по пониженным ставкам.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Минфин подписал приказ, запрещающий импортерам вина пользоваться пониженной ставкой акциза для поставок в Россию продукции с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. В министерстве посчитали, что такая льгота должна распространяться только на отечественное вино.

Документ обязывает поставщиков зарубежного вина доплатить задним числом акциз за весь период действия пониженной ставки - с 1 января 2016 года. Участники рынка предупреждают, что это может привести к уходу 80% компаний из России.

Отмечается, что для импортеров позиция Минфина стала полной неожиданностью: они пользовались пониженной ставкой с самого начала ее действия. Менеджеры нескольких крупных компаний на условиях анонимности рассказали, что, по их данным, представители таможни уже неофициально уведомили отдельных участников рынка о том, что им, возможно, придется доплатить разницу в акцизах по продукции с ЗГУ и ЗНМП.

Пониженный акциз начал действовать с 1 января 2016 года: для тихих защищенных вин в прошлом году он был 5 руб. за 1 л, для игристых — 13 руб. за 1 л (для незащищенных вин акциз был 9 руб. и 26 руб. соответственно). С этого года для защищенных тихих вин акциз остался таким же, а для игристых увеличился до 14 руб. за 1 л (для остальных вин — 18 руб. и 36 руб. за 1 л соответственно). В Налоговом кодексе размеры акциза на защищенные вина прописаны без указания каких-либо ограничений по месту происхождения продукции.