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Московский листок

Медведев пообещал повысить МРОТ до прожиточного минимума за два года

Опубликовано 16.05.2017 в разделе комментариев 1

Медведев пообещал повысить МРОТ до прожиточного минимума за два года

Минимальный размер оплаты труда в России будет доведен до уровня прожиточного минимума в ближайшие два года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Такая задача для государства актуальна, она стоит, она, конечно, требует финансирования. Я напомню, что мы в последние годы существенно подтянули МРОТ к прожиточному минимуму, довели его до 7 тысяч 500 рублей, он у нас было запредельно низким, скажем по-честному. С 1 июля текущего года это будет ещё 7800 рублей. И в ближайшие два года я поставил задачу, сейчас законопроект готовится, мы подтащим полностью минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума", - заявил Медведев в ходе встречи с работниками Невского завода в Санкт-Петербурге.

"Это сделать нужно обязательно, потому что у нас, к сожалению, минимальная зарплата в стране низкая, прожиточный минимум требует корректировки, но они хотя бы должны быть одинаковые. За ближайшие два года мы эту задачу решим", - цитирует RNS председателя правительства.

Напомним, в апреле Дмитрий Медведев своим постановлением понизил прожиточный минимум россиян на 198 рублей. Для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума составил 10 466 рублей, что на 212 рублей меньше, чем в предыдущем квартале, для пенсионеров — ровно 8 тысяч рублей (меньше на 136 рублей), для детей — 9 434 рубля (меньше на 234 рубля). По официальным данным зарплату на уровне минимального размера оплаты труда в РФ официально получают почти пять миллионов человек.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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ну наконец-то
бивис написал 16.05.2017 15:51
Вот теперь то заживем. Здоровья тебе Дима и хорошего настроения...
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