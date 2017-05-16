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Московский листок

Путин разрешил ФСБ изымать земельные участки "для государственных нужд"

Опубликовано 16.05.2017 в разделе комментариев 2

Путин разрешил ФСБ изымать земельные участки "для государственных нужд"

Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности (ФСБ) правом изымать земельные участки и расположенные на них объекты для государственных нужд России. Об этом сообщается в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, ФСБ получает право принимать «в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации».

ФСБ стала уже вторым силовым ведомством, которое просит права на изъятие земель для нужд государства. В конце марта такое же право получила Федеральная служба охраны (ФСО).

 



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Всего комментариев к статье: 2
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..И что такое ФСБ
Szanya написал 16.05.2017 17:27
ФСБ получает право принимать &#171;в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации&#187;.
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..В пределах каких полномочий у органа действия которого никак не прописана в Конституции РФ, так же как и Администрации Президента, не много-ли берут на себя, так ничего, гарантировано есть кому дороги строить в условиях вечной мерзлоты. С каждом таком указом ненависть прибавляется, что не есть плохо.
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Даешь право на оружие!!!
Лис написал 16.05.2017 16:45
Это не их земля-это наша земля!!!
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