Путин разрешил ФСБ изымать земельные участки "для государственных нужд"

Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности (ФСБ) правом изымать земельные участки и расположенные на них объекты для государственных нужд России. Об этом сообщается в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, ФСБ получает право принимать «в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации».

ФСБ стала уже вторым силовым ведомством, которое просит права на изъятие земель для нужд государства. В конце марта такое же право получила Федеральная служба охраны (ФСО).