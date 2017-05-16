Верховная Рада Украины запретила георгиевскую ленту

Верховная рада Украины приняла законопроект «О внесении дополнения в кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты», предполагающий штрафы за ее ношение, сообщает телеканал «112 Украина». Такое решение поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что с 2014 года георгиевская лента использовалась "пророссийски настроенными сепаратистами на территории Украины и стала символом сепаратизма".

"Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение - влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысячи гривен — от 32 до 97 долларов по текущему курсу) с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения", - говорится в документе. Отмечается, что подобные действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 150 до 300 необлагаемых минимумов (от 2,55 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен – от 97 до 190 долларов) доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток.

В документе оговаривается, что законопроект не касается ветеранов Второй мировой войны, а также их наград и документов.