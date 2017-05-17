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НАВАЛЬНЫЙ СОВЕРШИЛ ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО!

Как стало известно из достоверных источников шокирующий случай произошел сегодня в Москве около 10 ч. 20 мин. по местному времени в Сокольничевском парке. Так называемый оппозиционер Алексей Навальный, называющий себя кандидатом в Президенты Российской Федерации был пойман с поличным на месте дикого преступления. Вот что говорят очевидцы:

Сергей Борманов, безработный: "В это время, я как всегда собирал пустые бутылки в парке. Этот мужчина сразу показался мне подозрительным. Во-первых, синяк под глазом замазанный зеленкой. Скорее всего он любит выпить и подраться, и вообще ведет асоциальный образ жизни. И потом, кто гуляет в парке в 10.20? Все работают, даже я. А это бездельник какой-то.

Я стал присматриваться к нему. И то что увидел в дальнейшем, меня просто шокировало. Вы знаете, уже прошло 1,5 часа а меня до сих пор трясет. Не знаю, смогу ли я сегодня уснуть. Значит этот господин сел на лавку и стал читать какую-то газету. Этим он явно демонстрировал свое пренебрежение к социальной группе "бомжи", подчеркивал свое интеллектуальное превосходство, падла (извините).

Ну так вот, когда он читал свою газетенку, ему на плечо сел комар. Маленький такой, безобидный. Мне даже показалось что это был детеныш комара. Совсем юное создание, только начинающее жить. Я уверен, что комар не замышлял ничего дурного. И вот этот изверг в человеческом обличье своей огромной ручищей, просто прихлопнул милое существо. Последнее что я помню - пятно крови растекшееся по плечу живодера. После этого у меня потемнело в глазах и я потерял сознание. Очнувшись я сразу же пошел за боярышником".

А вот что пояснил нашему корреспонденту второй свидетель. Игорь Прокопьевич, пенсионер:

"Я просто гулял по парку с внучкой. Ей всего 5 лет. Ребенку нанесена психологическая травма. Этот негодяй Навальный просто взял и уничтожил живое существо. Я все видел, и конечно же сразу узнал его. Все-таки я пенсионер МВД, у меня фотографическая память. Нет, он сделал это не рукой. Я твердо уверен что убийство совершено при помощи газеты, то есть с применением предмета, используемого в качестве оружия. А это уже квалифицирующий признак

Это чудо что я оказался рядом, иначе бы он просто скрылся. К счастью, я смог его задержать, и громкими криками "полиция" привлечь внимание проходящего мимо случайного прохожего, который по счастливому стечению обстоятельств оказался майором ФСБ. Применив приемы рукопашного боя мы смогли повалить нарушителя на землю и удерживали его до приезда полиции".

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко выступила с официальным пресс-релизом, в котором сообщила что "уже через 17 минут после происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 245 (жестокое обращение с животными), 258.1 (незаконная добыча особо ценных диких животных), 358 (экоцид, массовое уничтожение растительного или животного мира).

Столь длительная задержка в решении вопроса о возбуждении дела вызвана объективными причинами, а именно невозможностью допросить важного свидетеля, из-за его шокового состояния. Только после того как с ним поработали психологи и боярышник, стало возможно проведение следственных действий с его участием.

Распоряжением руководителя СК РФ Александра Бастрыкина создана оперативно-следственная группа куда вошли три десятка наиболее опытных работников Следственного комитета и МВД. Оперативное сопровождение по делу осуществляет Главное управление по борьбе с экстремизмом ФСБ России.

Уже задержано более 40 человек, подозреваемых в причастности к совершению данного преступления. Все они являются работниками Фонда борьбы с коррупцией. По месту их жительства и работы проведены обыски. Изъято свыше ста единиц различной компьютерной техники, телефонов, смартфонов и планшетов. Также задержана работница Роспечати, продавшая подозреваемому журнал, послуживший орудием преступления. Одежда подозреваемого со следами крови направлена на экспертизу расследование уголовного дела продолжается".

Нам удалось также получить комментарий депутата Государственной Думы РФ Сергея Железняка, и вот что он сказал:

"Этот вопиющий случай наглядно продемонстрировал, что местные и региональные власти просто не в состоянии обеспечить порядок у себя на территории. Ну что это такое? Средь бела дня, можно сказать на глазах у детей, происходит вот такое безобразие. Я считаю что пора пересмотреть подходы. Самое время укрепить вертикаль власти.

Именно поэтому я совместно со своими коллегами Еленой Мизулиной и Ириной Яровой уже внес законопроект, отменяющий выборы руководителей органов местного самоуправления и губернаторов. Пора прекращать эти игры в демократию, это не наш метод. У России свой собственный путь. Надеюсь что внесенный утром законопроект уже в обед примет Госдума, и к вечеру подпишет Президент. Столь длительная процедура принятия обусловлена необходимостью учесть все нюансы при принятии такого важного решения.

Кстати, уже достоверно установлено, что убийство детеныша комара совершено вовсе не газетой, а журналом. Это журнал The New Times, известный своими либерально-оппозиционными статейками. Теперь смело можно говорить что на руках сотрудников этого журнала кровь невинных жертв. Я уже направил запрос в Роскомнадзор с требованием проверить его деятельность, и рассмотреть вопрос об отзыве лицензии".

Чтобы разобраться в этом запутанном деле мы обратились к специалистам, которые не понаслышке знакомы с комарами.

Николай Сафонов, биолог, энтомолог:

"Я 17 лет занимаюсь изучением и разведением комаров. Могу сказать что это очень милые, совершенно безобидные существа. Мне смешно слышать объяснения Навального что он совершил это убийство в целях самообороны. Нет, это умышленное, жестокое, заранее спланированное преступление. И этот господин должен ответить по всей строгости. Ну сколько крови мог выпить тот комар? Это совершенно не опасно и никакой угрозы для человека не представляло. Убиенный комар относится к достаточно редкому роду Комарус Обыкновенус, обитающему только в этом ареале, и находящемуся на грани вымирания".

С Николаем Сафоновым согласны и представители прокремлевской общественной организации "Пи пи пи комарик".

Пресс-секретарь этого движения Кристина Потупчик заявила:

"Наши члены много лет разводят этих безобидных животных. И никогда никаких инцидентов не было. Любые намеки что они могут пить человеческую кровь - голословные утверждения гнилой оппозиции, финансируемой из-за рубежа. Это был наш, отечественный, импортозамещенный комар. И его убийство - плевок в душу каждого патриота России".

Дмитрий Медведев созвал экстренное совещание Правительства РФ на котором было принято решение о выделении из резервного фонда 17 миллиардов рублей на программу защиты комаров. Для этих целей по всей стране будут созданы специальные особо охраняемые территории и питомники. Их строительством займется компания Романа Роттенберга "Комарон". Проведение конкурса не планируется, так как ни одна другая компания в мире не обладает достаточным опытом строительства подобных уникальных объектов.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказал обеспокоенность ситуацией с соблюдением прав человека и комаров в России и заявил о недопустимости политических репрессий.

Высказывание Тиллерсона тут же прокомментировал заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков. "Слышь, ты! Сюда смотри" - остроумно ответил американцу наш дипломат.

Его поддержал президент байкерского клуба "Ночные волки" Александр "Хирург" Зладостанов, буквально заявивший следующее:

"Те, кто затевают эту комарофобию, комарофобию затевают вот это вот это затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и арестовываю. Доиграетесь. С этой комарофобией, которую вы затеваете».

Китай высказал поддержку позиции России, и заявил, что готов безвозмездно в рамках партнерских отношений поставлять до 45-ти миллиардов комаров в Россию, в случае введения против нее секторальных комариных санкций.

Интересна и позиция церкви по данному вопросу. В частности, отец Амфибрахий заявил что образ комара упоминается в самых ранних версиях священных текстов. В этой связи дерзкий поступок Навального следует рассматривать как оскорбление чувств всех верующих, за что предусмотрена уголовная ответственность.

И как нам только что сообщили, пресс-секретарь Президента России Николай Песков также прокомментировал инциндент. "Человек, фамилию которого я не могу произнести в слух, перешел все рамки дозволенного. Я думаю общество само должно решить как на это реагировать. Окончательное решение в виде 5 лет лишения свободы в любом случае будет принимать суд, на который Президент не может влиять каким-либо образом".

Впрочем, сам Владимир Путин отказался давать какие-либо комментарии, отметив лишь что комары - это исконно русские насекомые, которых впервые вывели в святой Корсуни в 1014 году. И уже оттуда они распространились по всему миру. По надписям на крымских амфорах удалось установить, что первых комаров звали Радмир и Хевронья. Поэтому любой кто покушается на этих представителей животного мира, по сути покушается на честь России, ее историю.

Примечательна и реакция простых людей. Общественный деятель из Владивостока Айя Малунова на условиях анонимности сообщила нам, что больше всех этим кровавым преступлением возмущены проживающие в её доме бабушки, которые своими силами разводят у себя этих беззащитных насекомых, покупают им корм со своей скромной пенсии. А перед бабушками никто даже не извинился. Подобные выходки лишь подтверждают, что цель оппозиции - устроить майдан по украинскому сценарию. В ближайшие выходные она лично организует акцию и выпустит в естественную среду обитания четырех комаров.

Малунову поддержал президент фонда "Горожанин и горожанка" Сергей Кильвит, который взял на себя обязательство спеть на этой акции душевную песню, и обеспечить присутствие цыганского ансамбля. Он также отметил что неоценимую помощь в увеличении популяции комаров в Приморье оказывает губернатор В.В. Миклушевский. Этого удается достичь за счет повышения платы за кап. ремонт в многоквартирных домах, что приводит к отсутствию такого ремонта, и создает комфортные условия для размножения комаров в затопленных подвалах.

Сам Миклушевский был не доступен для комментариев, и лишь отметил, что таким образом краевая администрация пытается компенсировать убыль населения Приморского края.

Телекомпания НТВ уже анонсировала фильм-расследование "Гражданин Навральный. Анатомия комара", который можно будет увидеть в ближайшее воскресенье в 19.00.

Мы будем следить за развитием событий, подробности смотрите в следующем выпуске новостей.

С вами был корреспондент информагентства "Кривамедиа" Натан Миленький