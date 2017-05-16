СБУ обвинила Россию в ведении гибридной войны с помощью "Одноклассников" и "ВКонтакте"

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ресурсы Yandex и Mail.ru используются российскими спецслужбами как инструмент в "гибридной войне".

"Российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных информационных операциях интернет-ресурсы ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru и др. Служба безопасности Украины постоянно фиксирует активное распространение через такие ресурсы антиукраинских призывов к радикальным протестным акциям с использованием оружия", - говорится в заявлении СБУ, опубликованном на сайте ведомства.

В СБУ также отметили, что руководство интернет-ресурсов из санкционного списка ни разу не отреагировало на многочисленные обращения ведомства.

"Согласно решению Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины Служба безопасности вместе с другими правоохранительными органами разрабатывает изменения в законодательство Украины относительно механизма блокировки соответствующих Интернет-ресурсов. Значительная часть интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен в частности запрет "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассников".