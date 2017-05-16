Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

СБУ обвинила Россию в ведении гибридной войны с помощью "Одноклассников" и "ВКонтакте"

Опубликовано 16.05.2017 в разделе комментариев 1

СБУ обвинила Россию в ведении гибридной войны с помощью "Одноклассников" и "ВКонтакте"

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ресурсы Yandex и Mail.ru используются российскими спецслужбами как инструмент в "гибридной войне".

"Российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных информационных операциях интернет-ресурсы ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru и др. Служба безопасности Украины постоянно фиксирует активное распространение через такие ресурсы антиукраинских призывов к радикальным протестным акциям с использованием оружия", - говорится в заявлении СБУ, опубликованном на сайте ведомства.

В СБУ также отметили, что руководство интернет-ресурсов из санкционного списка ни разу не отреагировало на многочисленные обращения ведомства.

"Согласно решению Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины Служба безопасности вместе с другими правоохранительными органами разрабатывает изменения в законодательство Украины относительно механизма блокировки соответствующих Интернет-ресурсов. Значительная часть интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен в частности запрет "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассников".

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
И еще
Русский Иван написал 16.05.2017 19:05
мы пукаем, сидя на кухне. А это - обстрел. Артиллерийский, с применением отравляющих химических веществ.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы завтра были выборы мэра Москвы, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вправить мозги власти! /Митинг 14 мая/
Вправить мозги власти! /Митинг 14 мая/
15.05.2017
Порошенко мудак! Донбасс рулит! - советник Авакова рассмешил Ляшко
Порошенко мудак! Донбасс рулит! - советник Авакова...
14.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
СБУ обвинила Россию в ведении гибридной войны с помощью "Одноклассников" и "ВКонтакте" (1)
Верховная Рада Украины запретила георгиевскую ленту (4)
Путин разрешил ФСБ изымать земельные участки "для государственных нужд" (3)
Медведев пообещал повысить МРОТ до прожиточного минимума за два года (4)
В Волгограде взорвался жилой дом, двое погибли (1)
Порошенко забанил антироссийский Яндекс (18)
Минфин пообещал разделаться с импортерами вин до конца редели (2)
Минфин решил повременить с повышением цен на водку (3)
В жилом доме в Волгограде взорвался газ, есть жертвы (3)
Россия купила облигации "вероятного противника" почти на 100 миллиард долларов (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Спoр хoзяйствующих субъектoв oбернулся 100-миллиардным искoм
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Опять и всегда, подали уведомление на митинг 31 мая
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Порошенко мудак, что закрыл Яндекс, но мудак не он один...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Задержан наш парень...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "Сирия распространила признания наёмника о химическом оружии"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss