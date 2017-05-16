Россия выделит 20 млн рублей на реставрацию золотого покрытия купола Капитолия в Гаване

Предприятие «Госзагрансобственность» управделами президента России разместило на портале госзакупок тендер на выполнение проектных работ по восстановлению золотого покрытия купола Национального Капитолия в Гаване на Кубе. Как сообщает РИА Новости, в заявке отмечается, что максимальная цена контракта должна составить 20 млн руб. Финансироваться работы будут из федерального бюджета РФ. Исполнителя планируется определить в начале июня.

Проектировщик к концу августа 2017 года обязан представить принципиальные решения по усилению конструктивных элементов большого купола, а также по устройству его новой облицовки природным камнем (песчаником) с укладкой нового медного листа и нанесением покрытия из сусального золота.

Отметим, что в 2016 году Управделами президента РФ заказало за 2,4 миллиона рублей обмерно-обследовательские работы на куполе, чтобы выяснить техническое состояние его основных несущих конструкций.