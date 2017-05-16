Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россия выделит 20 млн рублей на реставрацию золотого покрытия купола Капитолия в Гаване

Опубликовано 16.05.2017 в разделе комментариев 1

Россия выделит 20 млн рублей на реставрацию золотого покрытия купола Капитолия в Гаване

Предприятие «Госзагрансобственность» управделами президента России разместило на портале госзакупок тендер на выполнение проектных работ по восстановлению золотого покрытия купола Национального Капитолия в Гаване на Кубе. Как сообщает РИА Новости, в заявке отмечается, что максимальная цена контракта должна составить 20 млн руб. Финансироваться работы будут из федерального бюджета РФ. Исполнителя планируется определить в начале июня.

Проектировщик к концу августа 2017 года обязан представить принципиальные решения по усилению конструктивных элементов большого купола, а также по устройству его новой облицовки природным камнем (песчаником) с укладкой нового медного листа и нанесением покрытия из сусального золота.

Отметим, что в 2016 году Управделами президента РФ заказало за 2,4 миллиона рублей обмерно-обследовательские работы на куполе, чтобы выяснить техническое состояние его основных несущих конструкций.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Белый дом
будут написал 16.05.2017 23:30
ремонтировать за счет РФ ?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы завтра были выборы мэра Москвы, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вправить мозги власти! /Митинг 14 мая/
Вправить мозги власти! /Митинг 14 мая/
15.05.2017
Порошенко мудак! Донбасс рулит! - советник Авакова рассмешил Ляшко
Порошенко мудак! Донбасс рулит! - советник Авакова...
14.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россия выделит 20 млн рублей на реставрацию золотого покрытия купола Капитолия в Гаване (1)
СБУ обвинила Россию в ведении гибридной войны с помощью "Одноклассников" и "ВКонтакте" (5)
Верховная Рада Украины запретила георгиевскую ленту (7)
Путин разрешил ФСБ изымать земельные участки "для государственных нужд" (6)
Медведев пообещал повысить МРОТ до прожиточного минимума за два года (8)
В Волгограде взорвался жилой дом, двое погибли (2)
Порошенко забанил антироссийский Яндекс (93)
Минфин пообещал разделаться с импортерами вин до конца редели (2)
Минфин решил повременить с повышением цен на водку (3)
В жилом доме в Волгограде взорвался газ, есть жертвы (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: ВАТА И ВЫШИВАНКА: ДВА ТУПИКА
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мы проспали Китай
Дарья Митина Дарья Митина: Дoтянется ли ИГИЛ дo рoссийскoгo флoта?
Максим Калашников Максим Калашников: Мэру Собянину посвящаю
Максим Калашников Максим Калашников: Что ждет РФ в 2017-м и дальше? Прогноз Павла Глобы, предсказавшего распад Украины
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss