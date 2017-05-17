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Московский листок

Так все-таки можно нам быть атеистами или это разрешено только тов. Познеру?

Опубликовано 17.05.2017 автором в разделе комментариев 0

церковь тв познер
Так все-таки можно нам быть атеистами или это разрешено только тов. Познеру?

Сегодня вся передовая и не очень общественность горячо обсуждает бесстрашное заявление тов. Познера, телеведущего одноименной программы, насчет того, что он атеист и бога, по его мнению, нет. Причем своих крамольных убеждений одноименный ведущий не скрывает, хоть и не кричит о них «с утра до вечера», что весьма благоразумно.

Разумеется, соответствующие СМИ тут же заявили, что это, мол, такой протест против приговора видеоблогеру Руслану Соколовскому за ловлю покемонов и за бога нет. Мысль интересная. То есть пока 10 месяцев шло разбирательство и суд, о чем одноименный ведущий наверняка слышал, он благоразумно помалкивал, а теперь вот решил отреагировать. Очень актуально, хотя вообще-то после приговора кулаками не машут.

Мне уже приходилось писать о журналистских «заслугах» тов. Познера (см. статью «Пропознер» без номера), и я ни наносекунды не сомневаюсь, что вся эта эфирная трескотня ни к справедливости, ни к журналистике отношения не имеют. Такие понятия на Первом, да и на других каналах давно уже не водятся, а уж в одноименной программе и подавно. Это все так, дорогостоящая показуха для лохов.

Возможно, власть запоздало осознала религиозные перегибы на местах, уж больно дурной запах пошел от этой истории, вот и попросили ведущего поднять вопрос. Может другие конфессии забеспокоились или еще что… Ясно одно, как справедливо заметил по поводу познеровских заявлений сам блогер Соколовский: «Ему, в отличие от меня, ничего за это не будет». Вот с этим не поспоришь.

И последнее. Так все-таки можно нам быть атеистами или это разрешено только тов. Познеру?

От редакции: Вам же ясно сказано, тов. Гречанинов, что Путинская Россия - это такая пародия на Советский союз, как торт "Леонид" был похож на торт "Наполеон", но только без яиц и масла.

Можно ли было в Советском союзе быть антисоветчиком? Можно! С женой под одеялом. Но хотя бы два раза в год, на 1 мая и 7 ноября желательно было если не ходить на демонстрацию, то хотя бы напиваться при свидетелях, под салатик "оливье" и шпроты из заказа.

Вот и сейчас, под тем же одеялом, можете быть атеистом. Но два раза в год, на пасху и рождество, если уж не в церковь, то хотя бы напейтесь для приличия. И поцелуйте соседку с кличем "Христос воскрес!" в самые перепачканные салатом "оливье" губы. Старайтесь, она, если что, будет вашим свидетелем в суде.

Да, помните - вы не Познер. Так что не задавайте вопросов.

А.Б.



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