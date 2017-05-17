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Московский листок

Страна "подсела на стакан"

Опубликовано 17.05.2017 в разделе комментариев 1

алкоголизм алкоголь водка пьянство
Страна "подсела на стакан"

Лидером по потреблению алкоголя за 2016 год стала Литва, сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа, каждый житель Литвы в 2016 году в среднем потребил 16 л алкоголя. "Это, по новейшим подсчетам, делает ее крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире", — отметил Галеа. 

На втором месте в рейтинге Беларусь — 15 л, третье место заняла Латвия - 13 л, а Россия и Польша расположились на четвертой позиции — по 12 л. В десятку самых пьющих стран также вошли Молдавия, Украина, Эстония и Чехия.

Стоит отметить, что, согласно данным ВОЗ, в 2014 году каждый житель России в среднем употреблял 10,1 л алкоголя (за 2015 год данные отсутствуют), так что показатель вырос на 20%.

- Обидно, конечно, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Это как на конкурсе мудаков занять второе место, потому что мудак. Четвертое место в мире - и кому уступить? Литве! Московские князья, думаю, ворочаются в своих могилах от стыда... А если серьезно, то я бы задумался, отчего вдруг за два годы душеве потребление пойла выросло на 20 процентов? Серьезный маркер неблагополучия в обществе, между прочим. В первую голову - маркер тупика, отсутствия перспектив. И рождаемость снизилась, кстати. Вот, у нас новый опрос проходит, и уже очень интересные данные.

Если бы завтра были выборы мэра Москвы, за кого бы вы проголосовали?:
 
За Собянина (6)
 
За того, на кого укажет Путин (21)
 
За другого (153)
 
Против всех (148)
 
Не пошел бы на выборы (187)

- Наверно такого низкого рейтинга власти давно не видали, - продолжил Анатолий Баранов. - И это на фоне феерических результатов на так называемых "выборах". Как тут не напиться? За Собянина, который совсем недавно выиграл "выборы" в первом же туре, готов отдать голос только 1 процент респондентов! А авторитет Путина имеет значение только для 3 процентов. При этом наибольший результат полностью негативный - люди не хотят вообще идти на такие "выборы", и почти столько же против всех, даже не задаваясь вопросом, кто там еще. Ну ведь люди не идиоты и видят полный застой во власти на фоне кризиса. И отвечают на это антисоциальным поведением. Наверно, можно из этого сделать выводы и даже что-то изменить, поправить. Но я даже не знаю, кто или какая структура во власти способна на это адекватно отреагировать. Скорее всего, ее просто нет, такой структуры.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!@@&&-TO-BOG--TOTOT!!!& написал 17.05.2017 01:22
"А если серьезно, то я бы задумался, отчего вдруг за два годы душеве потребление пойла выросло на 20 процентов? Серьезный маркер неблагополучия в обществе, между прочим. В первую голову - маркер тупика, отсутствия перспектив."
- Де-генераты-с... Обретя свободу, таки хотели перуспетьв 3,1416-дарастии, но более продвинутые в еуропку и педофилию шкранды их опередили и от разочарования - таки пошла вся пьянка... То таки да...
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