На юге Москвы продолжаются сероводородные атаки, пока без смертных случаев

Автоматическая станция Мосэкомониторинга в 01.00 мск установила, что в районе Капотня на юго-востоке Москвы был превышен уровень сероводорода в 51 раз, передает ТАСС. После этого предельно допустимая концентрация снизилась. К 06.00 мск уровень сероводорода превышал норму "всего" в 2,9 раза.

Самое занятное в том, что уже не раз юге Москвы концентрация сероводорода превышала допустимую норму до 17 раз, но источник говенного запаха так и не был определен.

Вот и сейчас превышение концентрации сероводорода отмечено аж в 50 раз, а откуда воняет - не известно!

Хорошо, что #сероводород не так ядовит, как фосген - в малых концентрациях он даже обладает лечебными свойствами. Но в концентрации около 1000 мкг/куб. м воздуха наступает почти мгновенная смерть. Промежуточные количества вызывают различные заболевания, например, при содержании 75 мкг/куб. м развиваются бронхит (начинается характерный кашель) и кератоконъюнктивит, при 375 мкг/куб. м происходит отек легких.

Есть еще одна коварная штука - при вдыхании воздуха с небольшими концентрациями у человека довольно быстро возникает адаптация к неприятному запаху тухлых яиц, и он перестаёт ощущаться. А при вдыхании воздуха с большой концентрацией из-за паралича обонятельного нерва запах сероводорода почти сразу перестаёт ощущаться. Так что многие жители юга Москвы могли повышения концентрации сероводорода этой ночью просто не почувствовать. Еще немного добавить - и так и поумирали бы все во сне.

Ну а концентрация газа с течением времени только растет - замой фиксировали в 17 раз, напомним, а сейчас в 51.

Похоже, кто-то экспериментирует с концентрацией...

А МЧС, ФСБ, МВД и прочие только успокаивают население. Ничего не почувствуете...

Анатолий Баранов

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