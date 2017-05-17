"Роснефтегазу" разрешат не платить дивиденды за 2016 год из-за убытка

Правительство разрешило государственному АО "Роснефтегаз" (владеет контрольным пакетом в «Роснефти», пакетом «Газпрома» и «Интер РАО») в этом году не выплачивать дивиденды в бюджет с учетом перечисления 692 млрд руб. от сделки по продаже 19,5% акций «Роснефти», а также промежуточных дивидендов за девять месяцев 2016 года, составивших 24,6 млрд руб., передает "Коммерсант" со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что прибыль от хозяйственных операций в 2016 году составила 596 млрд руб., тогда как общие выплаты в бюджет составили 717 млрд руб. Согласно бухгалтерской отчетности АО, "Роснефтегаз" получил в 2016 году убыток в размере 90 млрд рублей.

«По итогам 2017 года компания также планирует выплатить дивиденды в соответствии директивами правительства РФ»,— сообщил «Роснефтегаз».

«Роснефтегазу» принадлежит 50% плюс одна акция «Роснефти», около 11% акций «Газпрома» и 27,6% акций «Интер РАО». От них госкомпания в 2016 году получила в виде дивидендов 86,5 млрд руб. (из расчета владения 69,5% «Роснефти» до продажи части госпакета в конце 2016 года, сделка была закрыта в январе этого года), 20,6 млрд руб. и 0,5 млрд руб. от них соответственно (в целом — около 107,6 млрд руб.).

Напомним, что в 2016 году правительство разрешило «Роснефтегазу», совет директоров которого возглавляет исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, не раскрывать свою финансовую отчетность.