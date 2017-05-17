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Московский листок

Блокировка российских сайтов обойдется Украине в $1 млрд

Опубликовано 17.05.2017 в разделе комментариев 0

Блокировка российских сайтов обойдется Украине в $1 млрд

На выполнение указа президента Украины Пера Порошенко о блокирование в стране российских сайтов потребуется около двух лет и порядка $1 млрд, заявил председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

"Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год - два и более, и где-то в рамках государства $1 млрд", - заявил он в эфире телеканала "112. Украина".

Федиенко отметил, что скорее всего блокировать придется не конкретные ресурсы, а "всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях". По его словам, в этом случае украинцы лишаться доступа "не только к таким сетям, как «ВКонтакте», но и к другим платформам, которые находились в этой системе".

При этом Федиенко подчеркнул, что со временем блокировку можно будет обойти.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении экономических и других санкций в отношении России. В новом санкционном списке оказались 1228 физических и 468 юридических лиц. В этом году Украина впервые ввела санкции в отношении российских компаний интернет- и медиаотрасли, таких как Mail.ru Group, "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также под ограничительные меры попал ряд российских СМИ: медиахолдинг "РБК", "Звезда", "ТНТ", "Москва Медиа", "Россия сегодня" (РИА "Новости"), "Наше радио", "НТВ-Плюс", НТВ, "Первый канал", "Россия 24", "РТР-Планета", а также производители антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб" и поставщики популярных ERP-систем ООО "1С", ООО "Корпорация "Парус", ЗАО "Галактика Центр".

 



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