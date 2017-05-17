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Московский листок

В московском метро теперь можно будет поиграть в футбол

Опубликовано 17.05.2017 в разделе комментариев 0

В московском метро теперь можно будет поиграть в футбол

В Московском метрополитене 10 июня появятся два стола для настольного футбола, информирует пресс-служба столичной мэрии. Один стол будет расположен в переходе со станции "Площадь Революции" на "Театральную", второй - между "Пушкинской" и "Чеховской". Все желающие смогут играть бесплатно. Акция будет приурочена к проведению Кубка конфедераций.

- Мы планируем и другие тематические мероприятия на станциях метро и МЦК. Ведем переговоры с представителями команд, чтобы наши пассажиры могли встретиться с футболистами разных сборных, - отметил заместитель руководителя Московского метрополитена по стратегическому развитию Роман Латыпов.

- Ну да, в часы пик там только еще футбола не хватало, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Есть еще пара креативных идей - например, устроить сауну трамвае. Или пляж на рельсах. Еще молитвенный вагон, чтобы верующие пассажиры могли отправлять религиозные надобности не выходя из метрополитена.  А то, что постоянно кто-то оказывается под колесами поездов - это пустяки, не достойные внимания городской администрации. Ну и что в Москве говном пахнет постоянно, а источник вонизма все никак не определят - так это проза жизни, не стоящая того, чтобы о ней говорить и думать. А вот что, если вместо метро в Москве устроить море, самое настоящее? Чтоб купались и загорали... 

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А не слишком ли часто нас теперь переезжает поездом?



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