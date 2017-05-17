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Московский листок

Москвичи назвали главной целью собянинской реновации личное обогащение чиновников

Опубликовано 17.05.2017 в разделе комментариев 1

Москвичи назвали главной целью собянинской реновации личное обогащение чиновников

37% москвичей считают, что инициаторы программы сноса пятиэтажек преследуют цель личного обогащения, при этом подавляющее большинство (64%) считают, что основную выгоду от ее получит строительный бизнес, сообщает ВЦИОМ.

При этом две трети (67%) москвичей поддерживают снос домов. Главной причиной такого выбора они назвали необходимость замены пятиэтажек. Против программы реновации выступают 16% опрошенных. Основными причинами неодобрения они назвали возможное ухудшение бытовых условий, ухудшение условий жизни в районе, непроработанность программы в целом.

Среди жителей предполагаемых зон реновации уровень поддержки оказался выше - за снос пятиэтажек выступили 75% респондентов, против - 11% респондентов.

Несмотря на общую поддержку, только треть москвичей (36%) хотели бы, чтобы их дом попал под программу сноса ветхого жилья (74% среди жителей предполагаемых зон реновации районов сноса пятиэтажек).

Телефонный опрос проводился 28-30 апреля. Объем выборки 1,2 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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пора возбуждать уголовное дело против Собянина
замкадыш написал 17.05.2017 11:55
иначе беспредел будет продолжаться. Он чрезвычайно опасен для общества.
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