Следователи нашли у убитого депутата Вороненкова фиктивные дипломы

Убитый в Киеве экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков в течение нескольких лет работал в военной прокуратуре и службе безопасности ФСКН, не имея высшего образования, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, в 1988 году Вороненков поступил в Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище, но проучился там всего два года, после чего отслужил срочную военную службу в военной части в Бобруйске. При этом, согласно другим документам, срочную службу будущий депутат каким-то образом совмещал с работой барменом и официантом в питейных заведениях в столице Белоруссии, расположенной от его части в 140 км.

С 1992 по 1994 год он уже официально числился менеджером в минском ТОО "Эпсон". В 1995-1997 годах Денис Вороненков учился в Москве в Военной гуманитарной академии. В том же 1995 году, не имея высшего юридического образования, господин Вороненков устроился в прокуратуру Рязанского военного гарнизона. По данным самого экс-депутата, в надзоре он работал следователем и помощником прокурора. При этом свой диплом о юридическом образовании Вороненков предоставил в прокуратуру только в феврале 1996 года. В документе говорилось, что он закончил Рязанский государственный университет имени Есенина.

Вместе с тем, следователи выяснили, что Вороненков числился в этом вузе только три месяца вместо положенных пяти лет. А при поступлении в вуз представил справку о том, что с 1990 по 1994 год учился и окончил Петрозаводский госуниверситет. На запрос следствия из госуниверситета ответили: такого студента, как Денис Вороненков, у них никогда не было. Тем не менее отсутствие реального высшего образования не помешало будущему депутату защитить сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, причем у одного и того же научного руководителя из рязанского университета, принимавшего у будущего политического деятеля и госэкзамены. Не имея юридического образования, Вороненков работал и в службе безопасности ФСКН. Согласно справке ведомства, там он числился в 2007-2008 годах.

Издание также отмечает, что в ходе следственных действий из банковской ячейки экс-парламентария были изъяты два наградных пистолета, а также коллекция дорогостоящих швейцарских часов. При этом австрийский пистолет Glock Вороненков получил в благодарность от властей Киргизии за весомый вклад в развитие материально-технической базы правоохранительных органов этой страны, а российский ПСМ - в награду от ФСКН "за мужество". При каких обстоятельствах он проявил мужество, неизвестно.

Источники в СКР отмечают, что полученные следствием данные не имеют прямого отношения к преступлению, совершенному против гражданина России Вороненкова на Украине, но характеризуют его как человека, склонного к аферам. Возможно, одна из них и стоила жизни бывшему депутату.

Напомним, Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Киллер несколько раз выстрелил в экс-депутата и ранил его охранника. Позднее убийца скончался в больнице.