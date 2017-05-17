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Московский листок

Губернатор Калужской области призвал распространить "Платон" на региональные дороги

Опубликовано 17.05.2017 в разделе комментариев 1

Губернатор Калужской области призвал распространить "Платон" на региональные дороги

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил распространить систему сбора оплаты за проезд грузовиков по федеральным трассам под названием "Платон" на дороги регионального значения. По его словам, ввод "Платона" на федеральных трассах переместил нагрузку на региональные дороги.

"Наверное, региональные власти должны получить возможность на каких-то дорогах, особо напряженных и которые действительно важное значение имеют для региона, но в связи с введением платных, например, участков дорог и с введением системы "Платон" они получили дополнительные нагрузки. Может быть, мы тоже должны были бы получить право взимать какую-то плату для того, чтобы эти дороги поддерживать в нормативном состоянии. Пока мы такой возможности не имеем", - цитирует губернатора RNS.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
....... . . написал 17.05.2017 12:53
ошейники на жителей подключенные к "платону" через спутники глонass спасут отца калужской демократии.
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