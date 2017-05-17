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Московский листок

ФТС: из России вывели 326 млрд рублей с начала 2016 года

Опубликовано 17.05.2017 в разделе комментариев 1

ФТС: из России вывели 326 млрд рублей с начала 2016 года

С начала 2016-го по 31 марта 2017 года из России незаконно выведено за рубеж 326 млрд. рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

"За период с 1 января 2016 года по 31 марта 2017 года ФТС России выявлено 10 593 случаев незаконного вывода денежных средств за рубеж на общую сумму около 326,1 млрд рублей", - цитирует RNS сообщение ФТС.

По данным ведомства, с 2013 по 2015 годы незаконный вывод капитала из страны составил 1,2 трлн рублей. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что объем операций по незаконному выводу денег из России за рубеж упал в два с половиной раза — с 500 млрд рублей в 2015 году до 190 млрд рублей в 2016 году.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Рубли нужны там понятно кому?
Достали уже ... написал 17.05.2017 13:14
.
Если Терем с Дворцом кем то занят ...
.
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