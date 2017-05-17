Пенсии россиян к 2030 году составят лишь четверть зарплаты

Отношение средней пенсии к зарплате к 2030 году может сократиться с нынешних 33,7% до 23%, сообщают "Известия" со ссылкой на расчеты Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине.

Чтобы избежать падения правительству необходимо осуществить ряд структурных реформ, а также популяризировать среди пенсионеров более поздний выход на пенсию, считает глава НИФИ Владимир Назаров. По его словам, если отложить выход на пенсию на пять лет, то размер выплат увеличится в полтора раза.

Он добавил, что особенно выгодно откладывать получение пенсии женщинам, так как они живут гораздо дольше мужчин и, следовательно, дольше будут получать повышенную пенсию. По словам Назарова, сейчас работает половина пенсионеров до 60 лет. В целом же в России работают порядка 30% пенсионеров.

Еще одна мера, которая не даст сократиться коэффициенту замещения, — повышение пенсионного возраста. Более того, повышение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и женщин по полгода в год позволит увеличить страховые пенсии на 30%. В реальном выражении с учетом инфляции увеличение составит 4 тыс. рублей. При этом необходимо будет законодательно установить, что сэкономленные средства пойдут именно на повышение пенсий, а не на текущие нужды государства, подчеркнул Владимир Назаров.

По словам члена совета директоров НПФ «Согласие» Андрея Неверова, в европейских странах коэффициент замещения достигает 60%. Он отметил, что одной реформы в пенсионном законодательстве для увеличения значения этого показателя будет недостаточно, поскольку он формируется из двух составляющих - средней пенсии и средней заработной платы. "Изменения должны коснуться и рынка труда", - отметил он.

Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пенухина считает очевидным то, что коэффициент замещения пенсии будет сокращаться. По ее мнению, предотвратить это поможет повышение пенсионного возраста.

"То, что будет сокращаться коэффициент, — очевидно. Помочь сохранить его на текущем уровне поможет повышение пенсионного возраста. Но проводить реформу нужно плавно. Нельзя повышать пенсионный возраст для людей, которым до выхода на пенсию остался год-два. Более того, это поддержит малый бизнес в России, даст ему необходимые трудовые ресурсы, дополнительную численность рабочей силы", - уверена Елена Пенухина.