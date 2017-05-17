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Московский листок

Мединский призвал поднять цены билетов на голливудские фильмы

Опубликовано 17.05.2017 в разделе комментариев 2

Мединский призвал поднять цены билетов на голливудские фильмы

Необходимо законодательно вводить протекционистские меры, которые защитят российское кино от Голливуда, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский на "Правительственном часе" в Госдуме в среду.

"Мы уверены, что необходимо законодательно вводить протекционистские меры, защищать российское кино от неравной конкуренции со стороны Голливуда", - цитирует чиновника Интерфакс

По его словам, на всю поддержку отечественного кинематографа уходит меньше половины бюджета одного голливудского блокбастера. "Вся поддержка отечественного кинематографа - менее половины одного голливудского "Форсажа", - сказал глава Минкультуры РФ.

Мединский отметил, что один из способов борьбы с такой конкуренцией: сделать билеты на американские фильмы ощутимо дороже, чем на отечественные.

"Нужно, конечно, больше поддерживать отечественное кино, с другой стороны, ограничивать... у нас нет однозначной конкуренции с Голливудом. Представьте себе, что американские автомобили будут продаваться в автосалонах наряду с отечественными, будут стоять рядом и стоить одинаковую сумму", - цитирует министра РГ.

Он также отметил, что ограничения для фильмов Голливуда нужны не только по финансовым, но и по идеологическим причинам.

По его словам, Минкультуры выделяет средства на поддержку авторского кино, дебютного кино и авторской мультипликации. "Средства, которые выделяются на эти фильмы - от 25 до 60 млн рублей. Не предполагается, что эти фильмы будут соревноваться с голливудскими блокбастерами в прокате, однако целый ряд фильмов, вышедших как авторское кино, стали лидерами проката", - сказал он.

"Что касается коммерческого кино, эти проекты поддерживаются Федеральным фондом поддержки кинематографии, и Минкульт выделяет ему лишь общую сумму на распределение средств", - отметил Мединский. Министерство, по его словами, имеет лишь один голос из примерно двух десятков при распределении денег на фильмы.

Ранее Министерство культуры предложило повысить стоимость прокатных удостоверений на голливудские фильмы почти в 1,5 тысячи раз до пяти миллионов рублей. Полученные деньги предлагалось передавать Фонду кино и затем тратить на российские фильмы.

Напомним, накануне газета "Известия" сообщала, что Министерство культуры сократит поддержку игровых кинопроектов до 40 игровых фильмов, что почти в два раза меньше, чем годом ранее.

Кроме того, в 1,5 раза снизилась максимальная планка субсидии на дебютное кино. Теперь в этом слоте можно получить не 25 млн, как было раньше, а только 15 млн. Поддержку авторских и детских фильмов решено сохранить на том же уровне.

В соответствии с новым соглашением между Минкультуры и Фондом кино ужесточены и сами правила распределения господдержки. У министерства появились содержательные требования к авторским фильмам. Ведомство четко обрисовало темы, по которым принимаются заявки по этому слоту. Это экранизации классики, военно-исторические фильмы, фильмы о борьбе с преступностью, террором и экстремизмом, «фильмы об истории успеха, способные вдохновить» и «фильмы социально-нравственной проблематики».

Издание отмечает, что в последние годы общий объем поддержки кинематографа систематически снижался. Так, в 2013 году ведомство выделило на кино и анимацию более 3 млрд рублей, в 2014 году - 2,9 млрд, в 2015 году - 1,92, а в 2016 году - 1,97 млрд рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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kedr написал 17.05.2017 16:25
Согласен с kerg! Неужели мединские не видят бездарность творений бондарчуков-михалковых и прочих "творцов", особенно приближенных к Кремлям?
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вот только мединский как-то не упомянул, что голливудские компании не датируются государством
kerg написал 17.05.2017 15:28
и живут на прибыль. Если россияне не хотят смотреть всякую чушь, которую понаваяли бездарные придворные режиссеры и их детишки, то это не проблемма народа. Увы, в нашей стране кинематограф понапичкан исключительно своими людьми и их родственниками вне зависимости от их таланта. Причем, пожизненно понапичканы. Одни и те же персонажи перетекают из одного фильма в другой пока не помрут.
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